Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло: ранены мальчик и женщина

Posted 16 сентября, 16:28
Published 16 сентября, 16:28
Modified 16 сентября, 16:30
Updated 16 сентября, 16:30
Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода увеличилось. Ранее власти сообщали о восьми раненых, теперь же стало известно о ещё двух: четырёхлетнем мальчике и женщине.
Ребёнок пострадал в Дубовом, но за помощью обратился не сразу. Он почувствовал себя плохо лишь спустя некоторое время, родители вызвали сыну скорую помощь. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Родители госпитализировать мальчика отказались.
Также в городскую больницу №2 Белгорода обратилась женщина. Она получила минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Дальнейшее лечение жительница будет проходить амбулаторно.
По уточнённой информации, в Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и 5 торговых объектов. В Белгородском районе: 33 квартиры в 4 МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, 4 торговых объекта и остекление в храме.