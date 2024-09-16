bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 16:28

Published 16 сентября, 16:28

Modified 16 сентября, 16:30

Updated 16 сентября, 16:30

В Белгороде после взрывов горели автомобили

Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло: ранены мальчик и женщина

16 сентября 2024, 16:28
Фото: «БелПлюс»
В Белгороде после взрывов горели автомобили

Власти уточнили масштаб последствий обстрела Белгорода

Сюжет
Дети
Ещё два человека ранены в результате утреннего обстрела. Маленький мальчик пострадал в Дубовом, женщина смогла обратиться за помощью самостоятельно. Также появились новые данные о последствиях разрушений.

Количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода увеличилось. Ранее власти сообщали о восьми раненых, теперь же стало известно о ещё двух: четырёхлетнем мальчике и женщине.

Ребёнок пострадал в Дубовом, но за помощью обратился не сразу. Он почувствовал себя плохо лишь спустя некоторое время, родители вызвали сыну скорую помощь. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Родители госпитализировать мальчика отказались.

Также в городскую больницу №2 Белгорода обратилась женщина. Она получила минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Дальнейшее лечение жительница будет проходить амбулаторно.

По уточнённой информации, в Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и 5 торговых объектов. В Белгородском районе: 33 квартиры в 4 МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, 4 торговых объекта и остекление в храме.

Белгород вновь попал под мощный обстрел: что известно?
Узнать подробнее
Читайте также:
Частный сектор в Шебекино попал под обстрел ВСУ: повреждены дома, произошёл пожарПоследствий обстрелов в Белгороде становится больше, а проблем с мусором — меньшеБелгородцам раздадут памятки о компенсациях за потерю авто при обстрелах
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Дети#Скорая помощь#Травмы#Раненые#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ
Подпишитесь
Популярное