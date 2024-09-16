Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло: ранены мальчик и женщина

Ребёнок пострадал в Дубовом, но за помощью обратился не сразу. Он почувствовал себя плохо лишь спустя некоторое время, родители вызвали сыну скорую помощь. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Родители госпитализировать мальчика отказались.