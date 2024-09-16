Частный сектор в Шебекино попал под обстрел ВСУ: повреждены дома, произошёл пожар

В результате атаки на Шебекино никто не пострадал, но есть разрушения

Сюжет Пожар

Очередной обстрел Белгородской области, снова под ударом Шебекино. В этот раз, к счастью, никто не пострадал. Есть последствия в пяти частных домах, также повреждён один автомобиль. В городе возникло возгорание сухой травы.