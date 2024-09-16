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Posted 16 сентября, 16:16

Published 16 сентября, 16:16

Modified 16 сентября, 16:18

Updated 16 сентября, 16:18

В результате атаки на Шебекино никто не пострадал, но есть разрушения

Частный сектор в Шебекино попал под обстрел ВСУ: повреждены дома, произошёл пожар

16 сентября 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney

В результате атаки на Шебекино никто не пострадал, но есть разрушения

Сюжет
Пожар
Очередной обстрел Белгородской области, снова под ударом Шебекино. В этот раз, к счастью, никто не пострадал. Есть последствия в пяти частных домах, также повреждён один автомобиль. В городе возникло возгорание сухой травы.

Под обстрел ВСУ попал частный сектор в Шебекино. По предварительным данным, никто из мирных жителей не был ранен.

В пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Кроме того, осколки повредили один легковой автомобиль.

Также в городе загорелась сухая трава. Пожарные расчёты уже выехали на место для ликвидации возгорания.

Напомним, что сегодня под сильный обстрел попал и Белгород. В результате атаки были ранены восемь человек, одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Пожар#Шебекино#Обстрел#ВСУ#Частный сектор
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