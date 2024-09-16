Частный сектор в Шебекино попал под обстрел ВСУ: повреждены дома, произошёл пожар

Posted 16 сентября, 16:16
Published 16 сентября, 16:16
Modified 16 сентября, 16:18
Updated 16 сентября, 16:18
Под обстрел ВСУ попал частный сектор в Шебекино. По предварительным данным, никто из мирных жителей не был ранен.
В пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Кроме того, осколки повредили один легковой автомобиль.
Также в городе загорелась сухая трава. Пожарные расчёты уже выехали на место для ликвидации возгорания.
Напомним, что сегодня под сильный обстрел попал и Белгород. В результате атаки были ранены восемь человек, одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии.