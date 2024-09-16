В белгородском Центре крови опровергли связь поиска доноров с утренним обстрелом

Утром понедельника Белгород попал под серьёзный обстрел. Пострадали восемь мирных жителей, одна из раненых женщин находится в критическом состоянии. Чуть позже в Сети появилась информация о том, что в региональном Центре крови ищут кровь О (I) c резус-отрицательным фактором, Келл отрицательным антигеном с фенотипом С-с+D-Е-е+.