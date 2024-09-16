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Posted 16 сентября, 12:38

Published 16 сентября, 12:38

Modified 16 сентября, 12:38

Updated 16 сентября, 12:38

Утром 16 сентября Центр крови обратился к белгородцам

В белгородском Центре крови опровергли связь поиска доноров с утренним обстрелом

16 сентября 2024, 12:38
Фото: 1MI
Утром 16 сентября Центр крови обратился к белгородцам

Запасы редкой группы крови в Центре крови Белгородской области восстановлены

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Новости Белгорода
После утреннего обстрела к белгородцам обратились из Центра крови с просьбой помочь восполнить запасы редкой группы. Многие связали эти два факта, но, как оказалось, зря. Главный врач центра опроверг информацию, сейчас крови уже достаточно.

В белгородском Центре крови опровергли связь между дефицитом крови редкой группы и утреннего обстрела в понедельник, 16 сентября. Об этом заявил главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» Андрей Желтобрюх.

Утром понедельника Белгород попал под серьёзный обстрел. Пострадали восемь мирных жителей, одна из раненых женщин находится в критическом состоянии. Чуть позже в Сети появилась информация о том, что в региональном Центре крови ищут кровь О (I) c резус-отрицательным фактором, Келл отрицательным антигеном с фенотипом С-с+D-Е-е+.

«Никакой связи с утренним происшествием данное объявление не содержит. Это ежедневная организационная работа. Центр крови располагает достаточным запасом гемокомпонентов для оказания помощи нашим пациентам», — написал Желтобрюх.

Врач объяснил, что центр периодически проводит размещение подобных объявлений для планового пополнения запасов компонентов крови. Сейчас запас крови уже восстановлен.

Узнать, нуждается ли организация в донорской помощи можно на официальном сайте с помощью донорского светофора. Он выглядит на момент написания материала следующим образом:

Донорский светофорДонорский светофор
Фото: скриншот с официального сайта Центра крови Белгородской области. Донорский светофор
Требуются доноры: служба крови обратилась к белгородцам после обстрела
Узнать подробнее
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