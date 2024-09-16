В белгородском Центре крови опровергли связь поиска доноров с утренним обстрелом

Posted 16 сентября, 12:38
Published 16 сентября, 12:38
Modified 16 сентября, 12:38
Updated 16 сентября, 12:38
В белгородском Центре крови опровергли связь между дефицитом крови редкой группы и утреннего обстрела в понедельник, 16 сентября. Об этом заявил главный врач ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» Андрей Желтобрюх.
Утром понедельника Белгород попал под серьёзный обстрел. Пострадали восемь мирных жителей, одна из раненых женщин находится в критическом состоянии. Чуть позже в Сети появилась информация о том, что в региональном Центре крови ищут кровь О (I) c резус-отрицательным фактором, Келл отрицательным антигеном с фенотипом С-с+D-Е-е+.
«Никакой связи с утренним происшествием данное объявление не содержит. Это ежедневная организационная работа. Центр крови располагает достаточным запасом гемокомпонентов для оказания помощи нашим пациентам», — написал Желтобрюх.
Врач объяснил, что центр периодически проводит размещение подобных объявлений для планового пополнения запасов компонентов крови. Сейчас запас крови уже восстановлен.
Узнать, нуждается ли организация в донорской помощи можно на официальном сайте с помощью донорского светофора. Он выглядит на момент написания материала следующим образом: