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Posted 16 сентября, 07:09

Published 16 сентября, 07:09

Modified 16 сентября, 07:11

Updated 16 сентября, 07:11

Под ударом ВСУ за день были Белгород и семь районов

Сгоревшие дома и девять раненых: в Белгородской области вновь неспокойно

16 сентября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Под ударом ВСУ за день были Белгород и семь районов

ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки не менее 80 раз

Сюжет
Новости Белгорода
За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов. Разрушения с ранеными также выявили в Белгороде. Подробности о произошедшем сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе пострадал житель Разумного: его с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья доставили в горбольницу № 2 Белгорода. После консультации врачи приняли решение отправить его в областную клиническую больницу. В посёлке повреждения получили соцобъект, авто и здание промышленного предприятия.

В Дубовом обошлось без пострадавших, однако там повреждены МКД, кровля частного дома, гараж, забор и четыре авто. Всего по району выпустили 25 боеприпасов и три БПЛА.

Существенные разрушения также есть в Шебекинском округе, по которому ВСУ ударили 16 раз. Повреждены один МКД, четыре авто, ЛЭП и девять хозпостроек. Полностью сгорел один частный дом.

Дрон-камикадзе атаковал Борисовский район, из-за чего повреждена крыша домовладения. По Грайворонскому округу ударили 16 раз: там сгорели пять частных домов и две хозпостройки.

ВСУ также били по Валуйскому округу одним БПЛА, по Волоконовскому району — тремя боеприпасами и двумя беспилотниками, а также по Краснояружскому району — 13 боеприпасами. В этих случаях обошлось без последствий.

Отметим, что в Белгороде после утренней атаки также выявили разрушения: пострадали более 15 машин, 21 МКД, четыре частных дома и газопровод, а также загорелся частный дом. Восемь белгородцев пришлось госпитализировать с различными ранениями.

Восемь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода
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