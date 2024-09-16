Сгоревшие дома и девять раненых: в Белгородской области вновь неспокойно

Posted 16 сентября, 07:09
Published 16 сентября, 07:09
Modified 16 сентября, 07:11
Updated 16 сентября, 07:11
В Белгородском районе пострадал житель Разумного: его с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья доставили в горбольницу № 2 Белгорода. После консультации врачи приняли решение отправить его в областную клиническую больницу. В посёлке повреждения получили соцобъект, авто и здание промышленного предприятия.
В Дубовом обошлось без пострадавших, однако там повреждены МКД, кровля частного дома, гараж, забор и четыре авто. Всего по району выпустили 25 боеприпасов и три БПЛА.
Существенные разрушения также есть в Шебекинском округе, по которому ВСУ ударили 16 раз. Повреждены один МКД, четыре авто, ЛЭП и девять хозпостроек. Полностью сгорел один частный дом.
Дрон-камикадзе атаковал Борисовский район, из-за чего повреждена крыша домовладения. По Грайворонскому округу ударили 16 раз: там сгорели пять частных домов и две хозпостройки.
ВСУ также били по Валуйскому округу одним БПЛА, по Волоконовскому району — тремя боеприпасами и двумя беспилотниками, а также по Краснояружскому району — 13 боеприпасами. В этих случаях обошлось без последствий.
Отметим, что в Белгороде после утренней атаки также выявили разрушения: пострадали более 15 машин, 21 МКД, четыре частных дома и газопровод, а также загорелся частный дом. Восемь белгородцев пришлось госпитализировать с различными ранениями.