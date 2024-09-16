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Posted 16 сентября, 10:06

Published 16 сентября, 10:06

Modified 16 сентября, 10:08

Updated 16 сентября, 10:08

Пожар

В нижнем белье выскочили спасать людей: белгородцы проявили героизм во время обстрела

16 сентября 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

Спасших людей из горящего дома белгородцев наградят за героизм

Сюжет
МЧС
Сегодня при обстреле Белгорода один из прямых прилётов пришёлся на частный дом. В нём находились двое: мужчина и его мать, которая не может ходить. После прилёта дом загорелся, а входы забаррикадировало. Соседи разобрали завалы и вытащили людей из огня. За героизм белгородцев представят к наградам.

Сегодня утром Белгород снова оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Обход всё ещё проводят. На данный момент известно о повреждениях в 64 квартирах, в 21 МКД, а также в девяти частных домах. Кроме дома №45к на Щорса, под прямой прилёт попал и частный дом по улице Энергомашевская, который загорелся после детонации. За спасение находившихся внутри людей нескольких белгородцев Вячеслав Гладков поручил представить к награде за помощь и спасение жизней.

В доме на тот момент находился мужчина и его пожилая неходячая мать. При обстреле они спрятались в ванной комнате. После прилёта снаряда часть дома обрушилась, завалив выход. Соседи белгородцев самостоятельно освободили путь и вытащили их наружу из горящего дома. Мужчина и его мать практические не пострадали.

«Соседи, когда дом развалился и были завалены все входы, в нижнем белье выскакивали, разбирали завалы и из горящего дома их вытащили. <…> Героическое поведение. Людям нужно сказать спасибо», — отметил глава Белгородской области.

Губернатор предложил вручить им награды — региональные или ведомственные от МЧС.

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