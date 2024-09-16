В нижнем белье выскочили спасать людей: белгородцы проявили героизм во время обстрела

Posted 16 сентября, 10:06
Published 16 сентября, 10:06
Modified 16 сентября, 10:08
Updated 16 сентября, 10:08
Сегодня утром Белгород снова оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Обход всё ещё проводят. На данный момент известно о повреждениях в 64 квартирах, в 21 МКД, а также в девяти частных домах. Кроме дома №45к на Щорса, под прямой прилёт попал и частный дом по улице Энергомашевская, который загорелся после детонации. За спасение находившихся внутри людей нескольких белгородцев Вячеслав Гладков поручил представить к награде за помощь и спасение жизней.
В доме на тот момент находился мужчина и его пожилая неходячая мать. При обстреле они спрятались в ванной комнате. После прилёта снаряда часть дома обрушилась, завалив выход. Соседи белгородцев самостоятельно освободили путь и вытащили их наружу из горящего дома. Мужчина и его мать практические не пострадали.
«Соседи, когда дом развалился и были завалены все входы, в нижнем белье выскакивали, разбирали завалы и из горящего дома их вытащили. <…> Героическое поведение. Людям нужно сказать спасибо», — отметил глава Белгородской области.
Губернатор предложил вручить им награды — региональные или ведомственные от МЧС.