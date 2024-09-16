В нижнем белье выскочили спасать людей: белгородцы проявили героизм во время обстрела

Сегодня утром Белгород снова оказался под обстрелом со стороны ВСУ. Обход всё ещё проводят. На данный момент известно о повреждениях в 64 квартирах, в 21 МКД, а также в девяти частных домах. Кроме дома №45к на Щорса, под прямой прилёт попал и частный дом по улице Энергомашевская, который загорелся после детонации. За спасение находившихся внутри людей нескольких белгородцев Вячеслав Гладков поручил представить к награде за помощь и спасение жизней.