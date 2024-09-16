«Количество, очевидно, будет увеличиваться»: мэр Белгорода о последствиях обстрела

Прямые попадания снарядов зафиксированы в двух местах — квартира на Щорса в доме №45к. Закрывать тепловой контур приступят сегодня. После проведения экспертизы приступят к восстановлению многоквартирного дома. Второе место — частный дом на улице Энергомашевская. Эксперты осмотрят сегодня конструкцию и фундамент, а после дадут рекомендации по восстановлению.