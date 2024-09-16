«Количество, очевидно, будет увеличиваться»: мэр Белгорода о последствиях обстрела

Posted 16 сентября, 07:15
Published 16 сентября, 07:15
Modified 16 сентября, 07:18
Updated 16 сентября, 07:18
На оперативном совещании правительства Валентин Демидов, мэр Белгорода, доложил о состоянии областной столицы после обстрела. Повреждения зафиксированы в 21 многоквартирном доме, в 64 квартирах, а также в девяти частных домах.
«Однако обходы управ по квартирам продолжаются. Количество, очевидно, будет увеличиваться», — доложил глава городской администрации.
Прямые попадания снарядов зафиксированы в двух местах — квартира на Щорса в доме №45к. Закрывать тепловой контур приступят сегодня. После проведения экспертизы приступят к восстановлению многоквартирного дома. Второе место — частный дом на улице Энергомашевская. Эксперты осмотрят сегодня конструкцию и фундамент, а после дадут рекомендации по восстановлению.
Всего за прошедшую неделю восстановили 478 квартир, план был 450. До сегодняшнего дня осталось восстановить 858 объектов. Работы завершат до 13 октября.
Сегодняшние повреждения должны восстановить до 20 октября, при этом остекление заменят до 1 октября.
Автомобилей за сегодня повреждено 19, но «это пока», уточняет глава администрации. Всего в работе 202 машины, для них 111 экспертиз проведено.