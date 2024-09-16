Во дворе горят авто, а жители буднично выкидывают мусор: Белгород вновь под обстрелом

Posted 16 сентября, 07:14
Published 16 сентября, 07:14
Modified 16 сентября, 07:16
Updated 16 сентября, 07:16
Около 6:30 утра 16 сентября над Белгородом раздались взрывы. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, восемь человек получили ранения. Одна женщина в тяжёлом состоянии, а семь человек в средней степени тяжести.
Обстановка в месте напряжённая. Жители боязливо выходят из дома, бегут на парковки проверить машины, сфотографировать или снять видео повреждений. Они держат собак на руках, осматривают свой пострадавший дом, сгоревшие машины, осколки стекла на асфальте. Одна из владельцев квартир в доме буднично вынесла мусор в ярком розовом платье, закинула его в бак и пошла по своим делам дальше.
Местные говорят о том, что отсюда забрали пострадавшего. На месте работали сотрудники газовой службы.
Дорогу между домами перекрыли. Тут дежурят бойцы теробороны. Автобус, который ходит по этому пути, отправили другой дорогой.
На парковке посечено осколками несколько машин, у одного автомобиля оторвало бампер из-за взрывной волны. В двух домах выбило окна. В некоторых квартирах слетели москитные сетки. Люди выходили из пострадавших подъездов, осматривали уже потушенные машины, забирали свою защиту от комаров и возвращались в дома.
На втором этаже дома №50 стекло почти не рассыпалось, владельцы квартиры оклеили все прозрачным скотчем. А над этим балконом житель курил и наблюдал за действиями спасателей.
По последним данным, в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. В четырёх частных домах выбило окна, посекло кровли и фасады, ещё одно жилое строение сгорело полностью. Более 15 машин пострадало.