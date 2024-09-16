Во дворе горят авто, а жители буднично выкидывают мусор: Белгород вновь под обстрелом

Один из «прилётов» возле дома в спальном районе — Есенина, 50. Тут сгорело две машины. Это повторный удар по этому месту. В марте подъезд многоквартирного дома уже попадал под обстрел. Последствия обстрела так и не устранили, а сейчас и не понять, что «свежее».