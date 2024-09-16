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Posted 16 сентября, 13:05

Published 16 сентября, 13:05

Modified 16 сентября, 13:05

Updated 16 сентября, 13:05

Белгородцам напомнят о компенсациях за повреждённые обстрелами авто

Белгородцам раздадут памятки о компенсациях за потерю авто при обстрелах

16 сентября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцам напомнят о компенсациях за повреждённые обстрелами авто
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Новости Белгорода
Такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков после того, как посетил пострадавших этим утром белгородцев. По его словам, большинство жителей не знают, за что им полагаются выплаты и в каком размере.

Утром 16 сентября Белгород вновь попал под огонь ВСУ. Повреждения получили квартиры, дома и машины. Некоторые из автомобилей полностью сгорели.

На место происшествия выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который заметил, что жители не знают подробностей о компенсациях за утраченное в результате атак авто. Например, что за одну машину не могут заплатить более 2 миллионов рублей.

После случившегося глава региона поручил раздать жителям обстреливаемых территорий специальные памятки со всей информацией о компенсациях. В них должны указать, куда нужно обращаться за выплатами.

Раздать листовки должны уже сегодня, 16 сентября. В следующем месяце такую же информацию должны напечатать на коммунальных квитанциях.

«Сегодня я 50 раз ответил на один и тот же вопрос о порядке действий собственника автомобиля. Предлагаю, чтобы в следующий раз вы, Оксана Вадимовна, проехали по всем дворам и объясняли это сами. Что нам мешает разложить памятки по каждому подъезду? Почему у людей нет информации? Сколько лет мне ждать?» — обратился к министру общественных коммуникаций региона Оксане Тарантовой губернатор.

Глава региона отметил, что этим вечером он и контрольное управление приедут на Харгору и проверят наличие памяток в каждом доме.

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