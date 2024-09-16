Белгородцам раздадут памятки о компенсациях за потерю авто при обстрелах

Posted 16 сентября, 13:05
Published 16 сентября, 13:05
Modified 16 сентября, 13:05
Updated 16 сентября, 13:05
Утром 16 сентября Белгород вновь попал под огонь ВСУ. Повреждения получили квартиры, дома и машины. Некоторые из автомобилей полностью сгорели.
На место происшествия выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который заметил, что жители не знают подробностей о компенсациях за утраченное в результате атак авто. Например, что за одну машину не могут заплатить более 2 миллионов рублей.
После случившегося глава региона поручил раздать жителям обстреливаемых территорий специальные памятки со всей информацией о компенсациях. В них должны указать, куда нужно обращаться за выплатами.
Раздать листовки должны уже сегодня, 16 сентября. В следующем месяце такую же информацию должны напечатать на коммунальных квитанциях.
«Сегодня я 50 раз ответил на один и тот же вопрос о порядке действий собственника автомобиля. Предлагаю, чтобы в следующий раз вы, Оксана Вадимовна, проехали по всем дворам и объясняли это сами. Что нам мешает разложить памятки по каждому подъезду? Почему у людей нет информации? Сколько лет мне ждать?» — обратился к министру общественных коммуникаций региона Оксане Тарантовой губернатор.
Глава региона отметил, что этим вечером он и контрольное управление приедут на Харгору и проверят наличие памяток в каждом доме.