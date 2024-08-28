bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:10

Published Сегодня, 20:10

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Белгородцы продолжат получать компенсации за повреждённое авто, но есть нюанс

Потолок — 2 млн: белгородцам всё ещё положены компенсации за авто, но есть одно но

28 августа 2024, 20:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородцы продолжат получать компенсации за повреждённое авто, но есть нюанс

Выплаты за повреждённые от атак авто белгородцам начислят из бюджета региона

От обстрелов и атак дронов страдают не только дома, но и машины. За повреждённый транспорт белгородцы продолжат получать компенсации, но есть два нюанса. Кроме того, оперштаб решил, как быть с соцконтрактом, если из-за обстрелов не получается выполнить обязательства.

Атакам ВСУ подвергается не только жильё белгородцев, но и их транспорт. Машины нередко страдают и от обстрелов, и от ударов дронов.

Жители региона всё ещё могут получить компенсации за повреждённый транспорт. Однако выплачивать их с сентября будут из регионального бюджета. Почему приняли такое решение, ранее объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

Вместе с тем есть ещё один нюанс. Вводится ограничение — не более 2 млн рублей на один автомобиль.

Также оперштаб решил, что делать, если оформлен соцконтракт, но выполнить его условия не получается из-за непрекращающихся атак ВСУ. Теперь белгородцы смогут аннулировать контракты досрочно и без последствий.

Компенсации за пострадавшие от атак авто белгородцам будут выплачивать по-другому
Узнать подробнее
Какие ещё решения приняли на заседании оперштаба?
В Белгородской области отселяют жителей хутора и трёх сёл, в ещё одно въезд закрытБелгородский оперштаб решил, кому положены выплаты в 15 тысяч и 150 тысяч рублейЧто будет с учёбой и как быть белгородским учителям на фоне напряжённой обстановки?
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Автомобили#Новости Белгорода#Выплаты#Компенсации#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Соцконтракт
Подпишитесь
В Белгородской области отселяют жителей хутора и трёх сёл, в ещё одно въезд закрыт
Сегодня, 19:29
Сотни заявлений и 6 млн долга: Халаимов заявил, что он жертва рейдеров, а не мошенник
Сегодня, 14:06
Что будет с учёбой и как быть белгородским учителям на фоне напряжённой обстановки?
Сегодня, 19:56
Белгородский оперштаб решил, кому положены выплаты в 15 тысяч и 150 тысяч рублей
Сегодня, 19:44
Экс-сотрудницу белгородской администрации обвиняют в подготовке теракта
Сегодня, 06:39
БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников
Сегодня, 08:40