Потолок — 2 млн: белгородцам всё ещё положены компенсации за авто, но есть одно но

Выплаты за повреждённые от атак авто белгородцам начислят из бюджета региона

От обстрелов и атак дронов страдают не только дома, но и машины. За повреждённый транспорт белгородцы продолжат получать компенсации, но есть два нюанса. Кроме того, оперштаб решил, как быть с соцконтрактом, если из-за обстрелов не получается выполнить обязательства.