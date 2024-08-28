Потолок — 2 млн: белгородцам всё ещё положены компенсации за авто, но есть одно но

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Атакам ВСУ подвергается не только жильё белгородцев, но и их транспорт. Машины нередко страдают и от обстрелов, и от ударов дронов.
Жители региона всё ещё могут получить компенсации за повреждённый транспорт. Однако выплачивать их с сентября будут из регионального бюджета. Почему приняли такое решение, ранее объяснил губернатор Вячеслав Гладков.
Вместе с тем есть ещё один нюанс. Вводится ограничение — не более 2 млн рублей на один автомобиль.
Также оперштаб решил, что делать, если оформлен соцконтракт, но выполнить его условия не получается из-за непрекращающихся атак ВСУ. Теперь белгородцы смогут аннулировать контракты досрочно и без последствий.