Более 2000 белгородских семей получают компенсацию за съём жилья из-за обстрелов

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, месяц назад такой поддержкой пользовалось только 1200 семей, а сегодня эти цифры возросли и обогнали отметку в 2000. Глава региона пообещал, что помощь белгородцам будут оказывать и дальше.