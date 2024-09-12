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Posted 12 сентября, 06:28

Published 12 сентября, 06:28

Modified 12 сентября, 06:30

Updated 12 сентября, 06:30

Белгородским семьям, которым пришлось уехать из-за обстрелов, переводят компенсации на аренду жилья

Более 2000 белгородских семей получают компенсацию за съём жилья из-за обстрелов

12 сентября 2024, 06:28
Фото: 1MI
Белгородским семьям, которым пришлось уехать из-за обстрелов, переводят компенсации на аренду жилья
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Новости Белгорода
Белгородским семьям продолжают переводить выплаты за аренду жилья. На сегодняшний день компенсацию получают более 2000 семей, которые вынужденно покинули свои дома из-за угроз обстрелов. Подробнее о мере поддержки рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Семьям из Белгородской области, которые вынуждено покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов, продолжают компенсировать аренду за съём жилья. Обычным семьям ежемесячно областное правительство выплачивает 20 тысяч рублей, а многодетным — 40 тысяч рублей.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, месяц назад такой поддержкой пользовалось только 1200 семей, а сегодня эти цифры возросли и обогнали отметку в 2000. Глава региона пообещал, что помощь белгородцам будут оказывать и дальше.

Ранее также изменился порядок выплат раненным при обстрелах.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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