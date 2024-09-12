Более 2000 белгородских семей получают компенсацию за съём жилья из-за обстрелов

Posted 12 сентября, 06:28
Published 12 сентября, 06:28
Modified 12 сентября, 06:30
Updated 12 сентября, 06:30
Семьям из Белгородской области, которые вынуждено покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов, продолжают компенсировать аренду за съём жилья. Обычным семьям ежемесячно областное правительство выплачивает 20 тысяч рублей, а многодетным — 40 тысяч рублей.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, месяц назад такой поддержкой пользовалось только 1200 семей, а сегодня эти цифры возросли и обогнали отметку в 2000. Глава региона пообещал, что помощь белгородцам будут оказывать и дальше.
Ранее также изменился порядок выплат раненным при обстрелах.