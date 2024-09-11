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Posted 11 сентября, 14:12

Published 11 сентября, 14:12

Modified 11 сентября, 14:40

Updated 11 сентября, 14:40

Выплаты могут назначить главам ТОСов

Главам ТОСов в Белгороде могут назначить выплаты

11 сентября 2024, 14:12
Фото: 1MI
Выплаты могут назначить главам ТОСов
Сюжет
Новости Белгорода
В Белгороде планируется развивать общественное самоуправление, поэтому руководителям таких органов хотят каждый квартал переводить выплаты. Сколько и кому будут платить, обозначено в проекте решения горсовета.

В Белгороде могут назначить ежеквартальную выплату руководителям органов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Опубликован соответствующий проект решения.

Сумма зависит от того, руководителями каких территориальных общественных самоуправлений (ТОС) являются белгородцы:

  • если орган создан в границах многоквартирных домов, руководители получат 2500 рублей;
  • если в границах жилых домов блокированной застройки — 2500 рублей;
  • если на территории индивидуальной жилой застройки с численностью более 100 человек — 5000 рублей.

Выплачивать денежные средства начинают со следующего после избрания руководителя квартала. Выплаты будут поступать на счёт белгородцев не позднее 25 числа.

Если проект решения одобрят, он будет распространяться на все правоотношения, которые возникли после 1 июня текущего года.

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