Главам ТОСов в Белгороде могут назначить выплаты

Posted 11 сентября, 14:12
Published 11 сентября, 14:12
Modified 11 сентября, 14:40
Updated 11 сентября, 14:40
В Белгороде могут назначить ежеквартальную выплату руководителям органов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Опубликован соответствующий проект решения.
Сумма зависит от того, руководителями каких территориальных общественных самоуправлений (ТОС) являются белгородцы:
Выплачивать денежные средства начинают со следующего после избрания руководителя квартала. Выплаты будут поступать на счёт белгородцев не позднее 25 числа.
Если проект решения одобрят, он будет распространяться на все правоотношения, которые возникли после 1 июня текущего года.