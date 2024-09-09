Из-за режима ЧС федерального характера выплаты раненым белгородцам изменились

Ранее из резервного бюджета Белгородской области за получение ранения, которое оценят как средний или тяжкий вред здоровью, человек мог рассчитывать на выплату в 500 тысяч рублей. Сейчас выплаты поступают из федерального бюджета. За такое же ранение — 600 тысяч, за лёгкий вред здоровью — 300 тысяч рублей.