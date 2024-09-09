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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Из-за режима ЧС федерального характера выплаты раненым белгородцам изменились

Из-за режима ЧС федерального характера выплаты раненым белгородцам изменились

9 сентября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Министр здравоохранения Белгородской области рассказал об изменениях в выплатах раненым жителям в приграничье. Теперь они поступают из федерального бюджета.
Сюжет
Выплаты

Выплаты за ранения из-за обстрелов для белгородцев увеличились из-за введения режима ЧС федерального характера. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о том, как поменялись выплаты.

Ранее из резервного бюджета Белгородской области за получение ранения, которое оценят как средний или тяжкий вред здоровью, человек мог рассчитывать на выплату в 500 тысяч рублей. Сейчас выплаты поступают из федерального бюджета. За такое же ранение — 600 тысяч, за лёгкий вред здоровью — 300 тысяч рублей.

Срок получения компенсации поменяться не должен, утверждает Иконников, но теперь подать заявление можно только после прохождения лечения.

Отметим, что ранее мы писали обо всех выплатах, которые доступны жителям региона из-за режима ЧС.

Сколько пострадавших в результате обстрелов белгородцев сейчас находятся в больницах?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Компенсация#Выплаты#Белгород#Ранения#СВО#Обстрелы
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