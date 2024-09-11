В Белгородской области изменился порядок выплат на ребёнка

Posted 11 сентября, 13:29
Published 11 сентября, 13:29
Modified 11 сентября, 13:32
Updated 11 сентября, 13:32
В Белгородской области увеличится число получателей социальных выплат из регионального бюджета. Всё из-за изменений в порядке учёта доходов семьи.
Теперь для назначения соцпомощи на ребёнка в общий доход семьи не будут учитывать ежемесячное пособие, выплачиваемое в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Решение в частности затронет одиноких матерей и семьи с детьми-инвалидами, которые потеряли отца или мать.
Также продлили срок получения ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией. Если они учатся очно в средних профессиональных или высших учебных заведениях, то выплата в размере 15 тыс. рублей будет осуществляться до достижения ими возраста 23 лет.
На текущий момент в Белгородской области получают пособия 22 679 детей и 279 одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов.