bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 13:29

Published 11 сентября, 13:29

Modified 11 сентября, 13:32

Updated 11 сентября, 13:32

Социальные выплаты станут доступнее для белгородцев

В Белгородской области изменился порядок выплат на ребёнка

11 сентября 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney

Социальные выплаты станут доступнее для белгородцев

Сюжет
Дети-инвалиды
Пересмотр порядка учёта доходов позволит большему числу жителей Белгородской области получать социальные выплаты. Теперь в доход семьи не будут учитывать средства, выплачиваемые за рождение ребёнка. Опубликован соответствующий документ.

В Белгородской области увеличится число получателей социальных выплат из регионального бюджета. Всё из-за изменений в порядке учёта доходов семьи.

Теперь для назначения соцпомощи на ребёнка в общий доход семьи не будут учитывать ежемесячное пособие, выплачиваемое в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Решение в частности затронет одиноких матерей и семьи с детьми-инвалидами, которые потеряли отца или мать.

Также продлили срок получения ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией. Если они учатся очно в средних профессиональных или высших учебных заведениях, то выплата в размере 15 тыс. рублей будет осуществляться до достижения ими возраста 23 лет.

На текущий момент в Белгородской области получают пособия 22 679 детей и 279 одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Порядок выплат жителям белгородского приграничья за ранения изменился из-за ЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за режима ЧС федерального характера выплаты раненым белгородцам изменилисьВ 2025 году на выплаты медикам за досрочный выход из декрета направят 106,3 млн руб.От 15 тысяч до 1,5 миллиона: какие выплаты могут получить белгородцы при режиме ЧС
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети-инвалиды#Новости Белгорода#Касается каждого#Социальные выплаты#Белгород#Фенилкетонурия#Целиакия
Подпишитесь
Популярное