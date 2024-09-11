В Белгородской области изменился порядок выплат на ребёнка

Также продлили срок получения ежемесячной выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией. Если они учатся очно в средних профессиональных или высших учебных заведениях, то выплата в размере 15 тыс. рублей будет осуществляться до достижения ими возраста 23 лет.