Порядок выплат жителям белгородского приграничья за ранения изменился из-за ЧС

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
С 14 августа в Белгородской области действует режим ЧС федерального характера. Из-за этого выплаты компенсаций за ранения поменяли, как и алгоритм. До режима ЧС ситуация с получением выплаты была такая:
Занимал этот путь до 37 дней: 30 — на выделение средств и 7 — на перечисление.
Теперь алгоритм поменялся, и в случае ранения надо действовать так:
По времени этот путь займёт до 16 дней. После согласования заявления 1-го и 16-го числа каждого месяца будет формироваться список, который направят в Правительство РФ на выделение средств из бюджета. Месяц будет готовиться распоряжение о выделении средств и 15 дней — перечисление. Этот этап займёт до 45 дней, согласно данным презентации Иконникова. Сам он рассказал, что для жителей время получения выплаты не должно вырасти.