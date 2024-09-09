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Порядок выплат жителям белгородского приграничья за ранения изменился из-за ЧС

Порядок выплат жителям белгородского приграничья за ранения изменился из-за ЧС

9 сентября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Теперь для получения компенсаций белгородцы будут ждать распоряжения Правительства РФ. Сколько это займёт времени и как будет проходить — читайте в материале Бел.Ру.

С 14 августа в Белгородской области действует режим ЧС федерального характера. Из-за этого выплаты компенсаций за ранения поменяли, как и алгоритм. До режима ЧС ситуация с получением выплаты была такая:

  1. Получение ранения
  2. Лечение
  3. Обращение в белгородское «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с заявлением и медицинской документацией
  4. Заседание комиссии регионального минздрава о назначении выплаты
  5. Выделение средств из резервного фонда правительства Белгородской области и выплата

Занимал этот путь до 37 дней: 30 — на выделение средств и 7 — на перечисление.

Теперь алгоритм поменялся, и в случае ранения надо действовать так:

  1. Получение вреда здоровью
  2. Лечение
  3. Обращение в следственные органы для признания причинения вреда здоровью в результате ЧС и определения его степени
  4. Получение постановления следователя
  5. Подача заявления в МФЦ или на портале госуслуг на выплату

По времени этот путь займёт до 16 дней. После согласования заявления 1-го и 16-го числа каждого месяца будет формироваться список, который направят в Правительство РФ на выделение средств из бюджета. Месяц будет готовиться распоряжение о выделении средств и 15 дней — перечисление. Этот этап займёт до 45 дней, согласно данным презентации Иконникова. Сам он рассказал, что для жителей время получения выплаты не должно вырасти.

Из-за режима ЧС федерального характера выплаты раненым белгородцам изменились
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Медицина#Вред здоровью#Правительство РФ#Выплаты#Белгород
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