Порядок выплат жителям белгородского приграничья за ранения изменился из-за ЧС

По времени этот путь займёт до 16 дней. После согласования заявления 1-го и 16-го числа каждого месяца будет формироваться список, который направят в Правительство РФ на выделение средств из бюджета. Месяц будет готовиться распоряжение о выделении средств и 15 дней — перечисление. Этот этап займёт до 45 дней, согласно данным презентации Иконникова. Сам он рассказал, что для жителей время получения выплаты не должно вырасти.