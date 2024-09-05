bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

В 2025 году на выплаты медикам за досрочный выход из декрета направят 106,3 млн руб.

В 2025 году на выплаты медикам за досрочный выход из декрета направят 106,3 млн руб.

5 сентября 2024, 16:35
Фото: 1MI
Власти начали работу по формированию бюджета Белгородской области на 2025–2027 годы. Затраты на отрасль «Здравоохранение» в 2025 году хотят увеличить на 13,5%. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Бюджет

Совместно с министром здравоохранения Белгородской области Андреем Иконниковым и исполняющей обязанности министра финансов и бюджетной политики региона Натальей Шаролаповой глава региона Вячеслав Гладков провёл заседание, посвящённое планам по развитию сферы здравоохранения в регионе.

Основное внимание уделено улучшению качества диагностики и лечения, доступности медпомощи, а также обеспечению жителей льготными лекарствами. В рамках обсуждения определена предварительная потребность в финансировании на 2025 год, а также намечено увеличение общего объёма затрат на эти направления на 13,5% по сравнению с предыдущим годом.

Как отметил губернатор, одним из ключевых направлений в здравоохранении остаётся поддержка медицинского персонала. По официальным данным, в Белгородской области трудится свыше 5000 врачей и около 14 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Уделяется особое внимание мерам социальной поддержки для них.

В частности, специальные выплаты для сотрудников центральных районных больниц, районных больниц и поликлиник составят 268,3 млн рублей, а за досрочный выход из декретного отпуска — 106,3 млн рублей. Более 2200 медработникам возместят стоимость коммунальных услуг, на что в 2025 году предусмотрено 18,2 млн рублей.

Также в регионе продолжится реализация проекта «Поезд здоровья». В ближайшее время два дополнительных комплекса начнут работу в удалённых селах и хуторах Белгородской области.

В следующем году начнём работу по сокращению очереди на проведение операций по замене суставов. Выделим средства на обновление устаревшего оборудования и оснащение больниц современными аппаратами, а также почти 3,9 млрд рублей направим на закупку льготных лекарств.
Вячеслав Гладков
От 15 тысяч до 1,5 миллиона: какие выплаты могут получить белгородцы при режиме ЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплаты к школе: кому положены, какие нужны документыПоложены не всем: почему белгородцы не смогли получить выплаты к школе?Положены ли белгородцам выплаты на детей к школе в 2024 году? Отвечает Гладков
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Бюджет#Медики#Выплаты#Белгород#Декрет
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Шебекино: погиб мужчина, огонь охватил дома, хозпостройки и склад
Сегодня, 14:59
Добрые воспоминания, тяжёлая реальность: у туристов проблемы с «Софи-тур»
Сегодня, 13:42
Ведут ли члены правительства Белгородской области рабочие переписки в Telegram?
Сегодня, 06:31
От выгоды к уголовному делу: белгородка получила 4,8 млн за жильё, которого нет
Сегодня, 09:14
В Белгороде начали восстанавливать обрушенный ракетой дом: что уже сделали?
Сегодня, 13:19
Огурцы растут в цене, а морковь дешевеет: что подорожало для белгородцев за неделю
Сегодня, 13:48