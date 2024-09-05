В 2025 году на выплаты медикам за досрочный выход из декрета направят 106,3 млн руб.

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Совместно с министром здравоохранения Белгородской области Андреем Иконниковым и исполняющей обязанности министра финансов и бюджетной политики региона Натальей Шаролаповой глава региона Вячеслав Гладков провёл заседание, посвящённое планам по развитию сферы здравоохранения в регионе.
Основное внимание уделено улучшению качества диагностики и лечения, доступности медпомощи, а также обеспечению жителей льготными лекарствами. В рамках обсуждения определена предварительная потребность в финансировании на 2025 год, а также намечено увеличение общего объёма затрат на эти направления на 13,5% по сравнению с предыдущим годом.
Как отметил губернатор, одним из ключевых направлений в здравоохранении остаётся поддержка медицинского персонала. По официальным данным, в Белгородской области трудится свыше 5000 врачей и около 14 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Уделяется особое внимание мерам социальной поддержки для них.
В частности, специальные выплаты для сотрудников центральных районных больниц, районных больниц и поликлиник составят 268,3 млн рублей, а за досрочный выход из декретного отпуска — 106,3 млн рублей. Более 2200 медработникам возместят стоимость коммунальных услуг, на что в 2025 году предусмотрено 18,2 млн рублей.
Также в регионе продолжится реализация проекта «Поезд здоровья». В ближайшее время два дополнительных комплекса начнут работу в удалённых селах и хуторах Белгородской области.
В следующем году начнём работу по сокращению очереди на проведение операций по замене суставов. Выделим средства на обновление устаревшего оборудования и оснащение больниц современными аппаратами, а также почти 3,9 млрд рублей направим на закупку льготных лекарств.
Вячеслав Гладков