В 2025 году на выплаты медикам за досрочный выход из декрета направят 106,3 млн руб.

Основное внимание уделено улучшению качества диагностики и лечения, доступности медпомощи, а также обеспечению жителей льготными лекарствами. В рамках обсуждения определена предварительная потребность в финансировании на 2025 год, а также намечено увеличение общего объёма затрат на эти направления на 13,5% по сравнению с предыдущим годом.