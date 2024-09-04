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С введением федерального режима ЧС в Белгородской области выросли суммы выплат

От 15 тысяч до 1,5 миллиона: какие выплаты могут получить белгородцы при режиме ЧС

4 сентября 2024, 14:52
Фото: 1MI
С введением федерального режима ЧС в Белгородской области выросли суммы выплат

В Белгородской области утвердили единовременные выплаты при режиме ЧС

Белгородцам сообщили, кому полагаются выплаты из-за введения на территории региона чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов. Региональное правительство обнародовало соответствующее постановление.

Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей полагается пострадавшим при ЧС. 75 тысяч рублей могут выплатить тем, кто частично утратил имущество, а 150 тысяч — тем, кто потерял его полностью.

Семьям погибших в результате ЧС белгородцев выплатят 1,5 миллиона рублей — эта сумма выдаётся за каждого погибшего каждому члену семьи. Тем же, кто получил тяжкий и средний вред здоровью, выплатят 600 тысяч рублей, а за лёгкий вред полагается 300 тысяч рублей.

Ранее оперштаб объяснял, жителям каких населённых пунктов полагаются выплаты в 15 и 150 тысяч рублей.

Отметим, что такие единовременные суммы выплатят всем пострадавшим жителям Белгородской области из-за введения в регионе режима ЧС федерального характера. По состоянию на 22 августа в качестве выплат жителям перевели более 350 миллионов рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Режим ЧС#Введение режима ЧС#Режим чс федерального характера
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