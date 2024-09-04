От 15 тысяч до 1,5 миллиона: какие выплаты могут получить белгородцы при режиме ЧС

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей полагается пострадавшим при ЧС. 75 тысяч рублей могут выплатить тем, кто частично утратил имущество, а 150 тысяч — тем, кто потерял его полностью.
Семьям погибших в результате ЧС белгородцев выплатят 1,5 миллиона рублей — эта сумма выдаётся за каждого погибшего каждому члену семьи. Тем же, кто получил тяжкий и средний вред здоровью, выплатят 600 тысяч рублей, а за лёгкий вред полагается 300 тысяч рублей.
Ранее оперштаб объяснял, жителям каких населённых пунктов полагаются выплаты в 15 и 150 тысяч рублей.
Отметим, что такие единовременные суммы выплатят всем пострадавшим жителям Белгородской области из-за введения в регионе режима ЧС федерального характера. По состоянию на 22 августа в качестве выплат жителям перевели более 350 миллионов рублей.