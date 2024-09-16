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Оксана Тарантова

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2024
Белгородцам раздадут памятки о компенсациях за потерю авто при обстрелах
16 сентября, 13:05
Самые влиятельные женщины Белгородской области
27 мая, 12:09
«Заткнитесь, твари!» Соловьёв — о жалобах на то, что федералы бросили Белгород
25 марта, 14:16
2023
Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым
24 ноября 2023, 11:45
Гладков рассказал, как из-за грубых чиновников ему по ночам звонят белгородцы
18 сентября 2023, 13:32
Это противоречит принципам гуманности: как прошёл митинг против эвтаназии животных
14 мая 2023, 19:37
Топ-10 влиятельных женщин Белгородской области
20 февраля 2023, 10:16
Я сам не лечу: Гладков высказался о жалобах белгородцев на систему здравоохранения
13 февраля 2023, 10:38
«До свидания, карие глазки!» Гладков — об уезжающих учиться в другой регион
30 января 2023, 09:03
2021
В правительстве Белгородской области назвали имя нового заместителя губернатора
Оксана Тарантова — политтехнолог с 20-летним стажем. Ранее она была руководителем избирательных кампаний в разных регионах России.
3 ноября 2021, 10:55

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