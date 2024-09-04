Как отселённым белгородцам получить деньги на компенсацию аренды жилья?

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По официальным данным, частичную компенсацию за аренду жилья в 2024 году получила 1661 семья, в 2023 году — 887 семей.
Сумма выплат с января по июль этого года составила 58,2 млн руб., а в течение прошлого года — 84,7 млн руб.
С начала года средства получили семьи из Белгорода, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов, Белгородского и Краснояружского районов.
В 2023 году на эти цели из резервного фонда правительства Белгородской области выделили 85,4 млн руб., в 2024 году сумма увеличилась до 114,4 млн руб.
Чтобы получить деньги, белгородец, с которым заключён договор аренды, должен обратиться в орган соцзащиты по месту заключения договора на территории Белгородской области. К заявлению нужно приложить следующие документы: