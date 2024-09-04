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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

С начала года 1661 белгородская семья получила деньги за аренду жилья

Как отселённым белгородцам получить деньги на компенсацию аренды жилья?

4 сентября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney

С начала года 1661 белгородская семья получила деньги за аренду жилья

В текущем году на частичную компенсацию за аренду жилья из резервного фонда правительства Белгородской области выделили 114,4 млн руб. Как и кто может получить деньги — в материале Бел.Ру.

По официальным данным, частичную компенсацию за аренду жилья в 2024 году получила 1661 семья, в 2023 году — 887 семей.

Сумма выплат с января по июль этого года составила 58,2 млн руб., а в течение прошлого года — 84,7 млн руб.

С начала года средства получили семьи из Белгорода, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского округов, Белгородского и Краснояружского районов.

В 2023 году на эти цели из резервного фонда правительства Белгородской области выделили 85,4 млн руб., в 2024 году сумма увеличилась до 114,4 млн руб.

Чтобы получить деньги, белгородец, с которым заключён договор аренды, должен обратиться в орган соцзащиты по месту заключения договора на территории Белгородской области. К заявлению нужно приложить следующие документы:

  • паспорт с подтверждением регистрации по месту жительства в населённом пункте области, подвергшемся или подвергающемся обстрелам со стороны Украины;
  • свидетельство о рождении ребёнка (детей) заявителя;
  • документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства членов семьи в населённом пункте, подвергшемся или подвергающемся обстрелам со стороны Украины;
  • договор банковского вклада, справка кредитной организации о реквизитах счёта или другие документы, содержащие сведения о реквизитах;
  • договор аренды жилого помещения;
  • удостоверение многодетной семьи (для подтверждения статуса).
Жители села в Белгородском районе смогут получить компенсацию за аренду жилья
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Многодетная семья#Компенсация#Документы#Соцзащита#Аренда жилья#Белгород#Резервный фонд
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