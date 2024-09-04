Как отселённым белгородцам получить деньги на компенсацию аренды жилья?

С начала года 1661 белгородская семья получила деньги за аренду жилья

В текущем году на частичную компенсацию за аренду жилья из резервного фонда правительства Белгородской области выделили 114,4 млн руб. Как и кто может получить деньги — в материале Бел.Ру.

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