От выгоды к уголовному делу: белгородка получила 4,8 млн за жильё, которого нет

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Как стало известно Бел.Ру, белгородка получила деньги за недвижимость, которой нет. Выплаченная ей компенсация за якобы утраченное жильё после обстрелов ВСУ составила 4,8 млн рублей. Мошенницу из приграничья нашли. Она представила фальшивые бумаги о разрушении её дома в министерство строительства Белгородской области, однако сооружение на территории ИЖС оказалось объектом незавершённого строительства, сообщили в правоохранительных органах.
Ранее, вслед за решением правительства РФ об индексации выплат в случае чрезвычайных ситуаций и террористических актов, правительство Белгородской области также решило обсудить повышение размера соцподдержки при утрате имущества, чтобы у пострадавших белгородцев не создавалось «ощущение несправедливости принятого решения».
Знакомая лжепострадавшей, кадастровый специалист, помогла ей подготовить технический план, в котором указанный недострой записан как жилое помещение.
В настоящее время в отношении аферистки начато уголовное дело по факту «мошенничества в особо крупном размере». На данный момент проводится расследование с целью выявления всех обстоятельств происшествия и возмещения убытков, причинённых госбюджету.
Ранее, в начале августа, одна из жительниц области обратилась к губернатору с заявлением об обмане по срокам выдачи нового жилья вместо утраченного, т. к., по её словам, из-за обмана главы их хотят оставить без жилья. Гладков ответил:
«Мы говорили, что площадь жилых помещений также является площадью нового жилья. После этого начали происходить загадочные истории — летние кухни без фундаментов, фактические летние туалеты, беседки стали в документах жилыми помещениями. Мы документацию отдали в правоохранительные органы, проводятся проверки. С точки зрения нормативов, помещение менее 20-29 м², точно не скажу, не может являться жилым, согласно действующему законодательству».
И уточнил, что на данный момент по таким случаям заведено уже как минимум пять уголовных дел. Кроме того, оказалось, что обратившаяся также провела подобную махинацию при помощи добавления площади летней кухни.
О подобных случаях начали говорить ещё в феврале прошлого года, когда белгородцы из населённых пунктов с режимом ЧС пытались увеличить площадь пострадавшего жилья за счёт пристроек и других строений, не подходящих под данную категорию. Тогда же сообщили, что наказание ждёт не только мошенников, но и кадастровых инженеров, которые помогали им с оформлением документации. В 2023 году в период с февраля по сентябрь в общей сумме зарегистрировали 131 подобный объект.