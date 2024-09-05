От выгоды к уголовному делу: белгородка получила 4,8 млн за жильё, которого нет

О подобных случаях начали говорить ещё в феврале прошлого года, когда белгородцы из населённых пунктов с режимом ЧС пытались увеличить площадь пострадавшего жилья за счёт пристроек и других строений, не подходящих под данную категорию. Тогда же сообщили, что наказание ждёт не только мошенников, но и кадастровых инженеров, которые помогали им с оформлением документации. В 2023 году в период с февраля по сентябрь в общей сумме зарегистрировали 131 подобный объект.