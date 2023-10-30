Белгородцы приписывают квадратные метры к пострадавшим домам за счёт летних кухонь

Некоторые белгородцы решили увеличить площадь жилых помещений, за которые положена компенсация или выбор нового жилья, за счёт пристроек к основному дому — летних кухонь. С февраля по 1 сентября 2023 года зарегистрировали права собственности на 131 такой объект в зоне ЧС. А так как въезд на территорию и проверка этих строений невозможны, то кадастровые инженеры приписывают эту площадь к основной.