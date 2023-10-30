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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Разрушенное помещение

Белгородцы приписывают квадратные метры к пострадавшим домам за счёт летних кухонь

30 октября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Разрушенное помещение
На еженедельном оперативном совещании министр строительства привела свежую статистику по работе с семьями, которые лишились домов в результате обстрелов и введения ЧС. С теми, кто пошёл на хитрость и решил добавить площади своему жилью, губернатор поручил разобраться с правоохранительными органами.

Всего потеряли жильё в результате обстрелов и отселения из зоны ЧС 1755 белгородских семей. Сейчас уже 1355 из них выбрали себе на замену конкретный вариант дома или квартиры, ключи получили 339 (на этой неделе вручат ещё 62). Также добавились те, кто выбрал получить денежную компенсацию — таких 54 семьи.

Некоторые белгородцы решили увеличить площадь жилых помещений, за которые положена компенсация или выбор нового жилья, за счёт пристроек к основному дому — летних кухонь. С февраля по 1 сентября 2023 года зарегистрировали права собственности на 131 такой объект в зоне ЧС. А так как въезд на территорию и проверка этих строений невозможны, то кадастровые инженеры приписывают эту площадь к основной.

По словам губернатора, такая кадастровая работа вызывает большое количество сомнений, поэтому он поручил проработать этот вопрос с правоохранительными органами.

«Потому что речь идёт о федеральных ресурсах. Деньги мы получали, напомню, исходя из той информации, которая была в росреестре на 1 января 2023 года. Деньги на летние кухни мы не получали. И эти помещения по 8 квадратных метров, которые сейчас нарисованы кадастровыми инженерами, вызывают большие сомнения, что они являются жилыми»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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