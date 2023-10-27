Белгородскую Новую Таволжаку обстреляли из танков

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов Белгородской области 26 октября. Одно из сёл обстреляли танковыми снарядами, но обошлось без разрушений.
ВСУ накануне атаковали из танков село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Под огнём противника в округе также были Муром и хутор Марьино. По этим населённым пунктам выпустили по одному миномётному снаряду. Пострадавших и разрушений нет.
В Грайворонском горокруге под обстрел попала Козинка — зафиксировано три прилёта из миномёта. Ещё два прилёта пришлось на село Пороз. Никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных дома: выбило окна, осколками посекло заборы, крышу, дверь, хозпостройку и один автомобиль.
В Волоконовском районе окраину хутора Старый обстреляли из миномётов. В населённом пункте насчитали шесть прилётов. Без последствий.