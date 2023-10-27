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Под огонь ВСУ за сутки попали три района Белгородской области

Белгородскую Новую Таволжаку обстреляли из танков

27 октября 2023, 08:39
Фото: 1MI

Под огонь ВСУ за сутки попали три района Белгородской области

По селу в Шебекинском горокруге выпустили два танковых снаряда. Никто не пострадал. Разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов Белгородской области 26 октября. Одно из сёл обстреляли танковыми снарядами, но обошлось без разрушений.

ВСУ накануне атаковали из танков село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Под огнём противника в округе также были Муром и хутор Марьино. По этим населённым пунктам выпустили по одному миномётному снаряду. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге под обстрел попала Козинка — зафиксировано три прилёта из миномёта. Ещё два прилёта пришлось на село Пороз. Никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных дома: выбило окна, осколками посекло заборы, крышу, дверь, хозпостройку и один автомобиль.

В Волоконовском районе окраину хутора Старый обстреляли из миномётов. В населённом пункте насчитали шесть прилётов. Без последствий.

ВСУ обстреляли белгородское село: повреждены четыре частных дома
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#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
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