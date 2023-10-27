Белгородскую Новую Таволжаку обстреляли из танков

ВСУ накануне атаковали из танков село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Под огнём противника в округе также были Муром и хутор Марьино. По этим населённым пунктам выпустили по одному миномётному снаряду. Пострадавших и разрушений нет.