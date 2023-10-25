Когда белгородской самообороне выплатят зарплату?

«Обращаюсь к вам с такой проблемой: валуйскому батальону самообороны, несущему службу в приграничных сёлах, с 1 сентября по сегодняшний день не выплачивают денежные средства. Убедительная просьба от всех ребят, охраняющих наше спокойствие, разобраться в данной ситуации», — говорит женщина.