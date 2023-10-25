Когда белгородской самообороне выплатят зарплату?

Posted 25 октября, 16:32
Published 25 октября, 16:32
Modified 25 октября, 16:34
Updated 25 октября, 16:34
Белгородка обратилась к властям и рассказала, что участникам самообороны в Валуйском горокруге с 1 сентября не платили зарплату. Как оказалось, произошла техническая ошибка.
«Обращаюсь к вам с такой проблемой: валуйскому батальону самообороны, несущему службу в приграничных сёлах, с 1 сентября по сегодняшний день не выплачивают денежные средства. Убедительная просьба от всех ребят, охраняющих наше спокойствие, разобраться в данной ситуации», — говорит женщина.
Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, проблема возникла из-за ошибки. Её должны решить в ближайшее время.
Допущена техническая ошибка. Она сейчас исправляется. До конца следующей недели эти деньги будут перечислены. Там порядка 3 млн рублей. Не переживайте, никто не забыл. Всё на контроле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области