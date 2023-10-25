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Posted 25 октября, 16:32

Published 25 октября, 16:32

Modified 25 октября, 16:34

Updated 25 октября, 16:34

Участникам белгородской самообороны не выплачивали зарплату

Когда белгородской самообороне выплатят зарплату?

25 октября 2023, 16:32
Фото: 1MI

Участникам белгородской самообороны не выплачивали зарплату

Валуйский батальон самообороны с 1 сентября не получал зарплату. О проблеме жительница региона уведомила губернатора Вячеслава Гладкова. Глава региона в прямом эфире ответил, что произошла техническая ошибка. Ситуацию должны вскоре исправить.

Белгородка обратилась к властям и рассказала, что участникам самообороны в Валуйском горокруге с 1 сентября не платили зарплату. Как оказалось, произошла техническая ошибка.

«Обращаюсь к вам с такой проблемой: валуйскому батальону самообороны, несущему службу в приграничных сёлах, с 1 сентября по сегодняшний день не выплачивают денежные средства. Убедительная просьба от всех ребят, охраняющих наше спокойствие, разобраться в данной ситуации», — говорит женщина.

Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, проблема возникла из-за ошибки. Её должны решить в ближайшее время.

Допущена техническая ошибка. Она сейчас исправляется. До конца следующей недели эти деньги будут перечислены. Там порядка 3 млн рублей. Не переживайте, никто не забыл. Всё на контроле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Жалоба#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Самооборона#Приграничье
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