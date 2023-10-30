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Сельхозтехника

В 2023 году из-за обстрелов снизились показатели АПК Белгородской области

30 октября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Сельхозтехника
Свежую статистику привели на оперативном совещании правительства региона. В этом году на меры поддержки агро-промышленного комплекса в области выделили 3,3 млрд рублей. Но по выпуску продукции пока наблюдается снижение показателей.

Несмотря на первое место по Центральному федеральному округу по объёму производства скота и птицы на убой, показатели выпуска продукции в Белгородской области заметно снизились по сравнению с предыдущим годом и запланированными на этот год цифрами. Так, в 2022 году агро-промышленные предприятия выпустили продукции на 349 млрд рублей, план на этот год был — 380 миллиардов, но за январь–август этот показатель достиг только 202,0 млрд. Теперь к концу года в правительстве планируют достигнуть хотя бы планки 352 млрд рублей.

Причины такого снижения — некоторые предприятия АПК были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ, а некоторые земли попали за «красную линию», теперь на них нельзя проводить никакие сельскохозяйственные работы. На поддержку предприятий АПК правительство выделило 3,3 млрд рублей в этом году, из них реализовано 2,6 миллиарда — поддержали более 500 предприятий. На льготные кредиты таким предприятиям выделили 1,4 млрд, реализовали — 1,2 млрд рублей.

Напомним, недавно Вячеслав Гладков сообщил о федеральной помощи белгородским аграриям, которая предусматривает деньги на частичную компенсацию потерь из-за обстановки в приграничье. Такую помощь предприятия должны получить в ноябре.

Гладков: фермеры белгородского приграничья в ноябре получат частичные компенсации
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#Белгородская область#АПК#Производство#Поддержка#Белгород#Екатерина Никулина#Приграничье#Обстрелы#Сельскохозяйственные работы#Выпуск продукции
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