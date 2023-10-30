В 2023 году из-за обстрелов снизились показатели АПК Белгородской области

Несмотря на первое место по Центральному федеральному округу по объёму производства скота и птицы на убой, показатели выпуска продукции в Белгородской области заметно снизились по сравнению с предыдущим годом и запланированными на этот год цифрами. Так, в 2022 году агро-промышленные предприятия выпустили продукции на 349 млрд рублей, план на этот год был — 380 миллиардов, но за январь–август этот показатель достиг только 202,0 млрд. Теперь к концу года в правительстве планируют достигнуть хотя бы планки 352 млрд рублей.