В 2023 году из-за обстрелов снизились показатели АПК Белгородской области

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Несмотря на первое место по Центральному федеральному округу по объёму производства скота и птицы на убой, показатели выпуска продукции в Белгородской области заметно снизились по сравнению с предыдущим годом и запланированными на этот год цифрами. Так, в 2022 году агро-промышленные предприятия выпустили продукции на 349 млрд рублей, план на этот год был — 380 миллиардов, но за январь–август этот показатель достиг только 202,0 млрд. Теперь к концу года в правительстве планируют достигнуть хотя бы планки 352 млрд рублей.
Причины такого снижения — некоторые предприятия АПК были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ, а некоторые земли попали за «красную линию», теперь на них нельзя проводить никакие сельскохозяйственные работы. На поддержку предприятий АПК правительство выделило 3,3 млрд рублей в этом году, из них реализовано 2,6 миллиарда — поддержали более 500 предприятий. На льготные кредиты таким предприятиям выделили 1,4 млрд, реализовали — 1,2 млрд рублей.
Напомним, недавно Вячеслав Гладков сообщил о федеральной помощи белгородским аграриям, которая предусматривает деньги на частичную компенсацию потерь из-за обстановки в приграничье. Такую помощь предприятия должны получить в ноябре.