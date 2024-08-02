Белгородка заявила, что пострадавших оставляют без нового жилья, но сама «попалась»

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
На вечерней трансляции жительница Белгородской области, чьё жильё пострадало при обстрела ВСУ, зада вопрос губернатору вопрос о том, когда же они все получат, наконец, новые дома. А также предупредила Вячеслава Гладкова, о том, что его якобы обманывают:
«Вчера вы вручали ключи от жилья, которое люди получили взамен утраченного, и вы выразили сожаления о том, что не все граждане до сих пор определились с выбором. У вас неверная информация. Все определились ещё в мае. Не может определиться министерство строительства Белгородской области. Причин не объясняет, письменный отказ не даёт, лишая нас возможности обратиться в суд. До конца года осталось пять месяцев. Складывается впечатление, что нас намеренно оставляют без жилья».
Глава региона ответил, что никто его не обманывает и дело совершенно в другом. Как он объяснил, для того, чтобы запросить финансовые средства, предназначенные как раз на строительство новых жилых помещений в пунктах с объявленной ЧС, которые зарегистрированы в Росреестре на 1 января 2023 года. Глава региона отметил, что принявшие решения в январе феврале белгородцы уже получили либо получают на данный момент новое жильё. Однако есть важная причина, которая привел к проверкам от прокуратуры:
«И мы говорили, что площадь жилых помещений также является площадью нового жилья. После этого начали происходить загадочные истории — летние кухни без фундаментов, фактические летние туалеты, беседки стали в документах жилыми помещениями. Мы документацию отдали в правоохранительные органы, проводятся проверки. С точки зрения нормативов, помещение менее 20-29 м², точно не скажу, не может являться жилым, согласно действующему законодательству».
Вячеслав Гладков продолжил говорить о том, что «загадочные» помещения не стояли на учёте, за них не уплачивались налоги, а кадастровые инженеры не выезжали на места к тому времени, т. к. населённые пункты были уже закрыты. Поэтому из-за «искусственно увеличенной» площади жилого помещения на данный момент заведено 4-5 уголовных дел. Кроме того, в ближайшее время планируется возбудить ещё столько же. Глава ответил белгородке, что, если у обратившегося нет подобных нарушений, то по вопросу задержки выдачи нового жилья вместо разрушенного стоит обратиться к Оксане Козлитиной.
«Если не ошибаюсь, то у вас тоже такая история. Речь идёт о летней кухне площадью 19,7 или 19,9 м². Поэтому есть проблема. Закон точно нарушать нельзя», — дополнил свой ответ Гладков.
В конце июля жители белгородских приграничных зон, которым пришлось бросить свои дома из-за оперативной обстановки, обратились к правительству с просьбой выдать им сертификаты на жильё, как те, что выдавали жителям Херсонской области. Однако в правительстве заявили, что подобного сделать не могут, но готовы оказать альтернативную поддержку.