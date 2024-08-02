Белгородка заявила, что пострадавших оставляют без нового жилья, но сама «попалась»

Вячеслав Гладков продолжил говорить о том, что «загадочные» помещения не стояли на учёте, за них не уплачивались налоги, а кадастровые инженеры не выезжали на места к тому времени, т. к. населённые пункты были уже закрыты. Поэтому из-за «искусственно увеличенной» площади жилого помещения на данный момент заведено 4-5 уголовных дел. Кроме того, в ближайшее время планируется возбудить ещё столько же. Глава ответил белгородке, что, если у обратившегося нет подобных нарушений, то по вопросу задержки выдачи нового жилья вместо разрушенного стоит обратиться к Оксане Козлитиной.