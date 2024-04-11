Белгородцы из приграничья попали под уголовные дела за махинации при получении жилья

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Губернатора во время эфира попросили сообщить, когда завершится проверка по белгородцам из зоны ЧС, которые поставили своё жильё на учёт для получения нового. Напомним, что жилплощадь нового дома будет равна той, которую собственники имеют в приграничье.
Вячеслав Гладков сообщил, что в отношении собственников уже были возбуждены четыре уголовные дела за махинации.
Надеюсь, что правоохранительные органы как можно быстрее завершат проверки. Если не ошибаюсь, четыре уголовных дела уже заведены по поводу того, каким образом некоторые жители предоставили данные.
Вячеслав Гладков
Глава региона также сообщил, что министр строительства Оксана Козлитина провела встречу с представителями силовых структур, на которой обсуждались сроки завершения проверок. На следующей неделе встречу проведёт Вячеслав Гладков.