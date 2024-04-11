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Четверо владельцев домов в белгородском приграничье попали под уголовные дела

Белгородцы из приграничья попали под уголовные дела за махинации при получении жилья

11 апреля 2024, 10:47
Фото: 1MI

Четверо владельцев домов в белгородском приграничье попали под уголовные дела

Собственники предоставили неправильные сведения о жилье в зоне ЧС. Подробности рассказал губернатор Белгородской области во время вечернего эфира.

Губернатора во время эфира попросили сообщить, когда завершится проверка по белгородцам из зоны ЧС, которые поставили своё жильё на учёт для получения нового. Напомним, что жилплощадь нового дома будет равна той, которую собственники имеют в приграничье.

Вячеслав Гладков сообщил, что в отношении собственников уже были возбуждены четыре уголовные дела за махинации.

Надеюсь, что правоохранительные органы как можно быстрее завершат проверки. Если не ошибаюсь, четыре уголовных дела уже заведены по поводу того, каким образом некоторые жители предоставили данные.
Вячеслав Гладков

Глава региона также сообщил, что министр строительства Оксана Козлитина провела встречу с представителями силовых структур, на которой обсуждались сроки завершения проверок. На следующей неделе встречу проведёт Вячеслав Гладков.

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#Общество#Белгородская область#Уголовные дела#Новости Белгорода#Чс#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Приграничье#Новое жильё
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