Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки

Ежегодно белгородцы, пострадавшие от атак ВСУ, будут получать выплату на детей к началу учебного года в размере 15 тыс. рублей. Ежемесячно жителям региона 18-23 лет при очном обучении будут выплачивать по 30 тыс. рублей, если они получат ранение или увечье.