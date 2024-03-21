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Разрушения после обстрела

Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки

21 марта 2024, 10:37
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

Белгородские власти установили новые меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ

Областное правительство опубликовало документ, в который включены дополнительные меры социальной поддержки белгородцев, пострадавших из-за обстрелов ВСУ. Какую именно поддержку и кто сможет получить — читайте в нашем материале.

В Белгородской области будут действовать дополнительные меры поддержки жителей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Какие меры поддержки получат белгородцы?

Для пострадавших от украинских обстрелов жителей предусмотрена ежемесячная компенсация частичной оплаты стоимости проезда и услуг связи в размере 1 тыс. рублей. Также жители получат ежемесячную компенсацию в размере половины стоимости платы за жилое помещение и коммуналку в пределах региональных стандартов.

Ежегодно белгородцы, пострадавшие от атак ВСУ, будут получать выплату на детей к началу учебного года в размере 15 тыс. рублей. Ежемесячно жителям региона 18-23 лет при очном обучении будут выплачивать по 30 тыс. рублей, если они получат ранение или увечье.

Кому окажут поддержку

Получателями дополнительных мер поддержки определили белгородцев, чьи родные погибли в результате обстрелов. Поддержку окажут совершеннолетним, получившим ранение средней тяжести или тяжёлое, а также детям, получившим аналогичные ранения.

Также в документе сказано, что уровень дохода не влияет на получение указанных мер поддержки. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Дополнительные сведения

При обращении за поддержкой в соцзащиту необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении детей, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания в Белгородской области, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, договор об оказании услуг связи. Для опекунов необходим документ, подтверждающий их полномочия.

Заявление от граждан рассматривается в течение пяти рабочих дней. Подробнее ознакомиться с информацией можно в прикреплённом документе.

Напомним, ранее белгородцы массового просили ввести статус «Дети СВО».

Постановление
«Это компенсация лишений»: белгородцы массово просят ввести статус «Дети СВО»
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Проезд#Связь#Выплаты#Компенсации#Белгород#Наталья Корявых#Социальная поддержка#Обстрелы
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