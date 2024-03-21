Деньги на проезд, жильё и к началу учебного года: установлены новые меры поддержки

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Белгородской области будут действовать дополнительные меры поддержки жителей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Для пострадавших от украинских обстрелов жителей предусмотрена ежемесячная компенсация частичной оплаты стоимости проезда и услуг связи в размере 1 тыс. рублей. Также жители получат ежемесячную компенсацию в размере половины стоимости платы за жилое помещение и коммуналку в пределах региональных стандартов.
Ежегодно белгородцы, пострадавшие от атак ВСУ, будут получать выплату на детей к началу учебного года в размере 15 тыс. рублей. Ежемесячно жителям региона 18-23 лет при очном обучении будут выплачивать по 30 тыс. рублей, если они получат ранение или увечье.
Получателями дополнительных мер поддержки определили белгородцев, чьи родные погибли в результате обстрелов. Поддержку окажут совершеннолетним, получившим ранение средней тяжести или тяжёлое, а также детям, получившим аналогичные ранения.
Также в документе сказано, что уровень дохода не влияет на получение указанных мер поддержки. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
При обращении за поддержкой в соцзащиту необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении детей, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания в Белгородской области, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, договор об оказании услуг связи. Для опекунов необходим документ, подтверждающий их полномочия.
Заявление от граждан рассматривается в течение пяти рабочих дней. Подробнее ознакомиться с информацией можно в прикреплённом документе.
Напомним, ранее белгородцы массового просили ввести статус «Дети СВО».