Аренда жилья и деньги при рождении детей: меры поддержки белгородцев в период СВО

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как сообщила чиновница, в Белгородской области в 2023 году к уже существующим мерам поддержки были введены новые. К примеру, ежемесячная компенсация за аренду жилья в размере 10 или 15 тысяч рублей. Также была введена единовременная мера поддержки в размере 10 тысяч рублей при заселении.
В двух муниципалитетах при рождении детей выплачивается единовременная поддержка в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, белгородцы получают материальную помощь при крайних обстоятельствах (в связи с гибелью).
Батанова отметила, что всего на эти цели из областного бюджета в 2023 году направили более 1 млрд рублей. Также часть средств на финансовую помощь белгородцам выделили из федерального бюджета.