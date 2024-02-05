Аренда жилья и деньги при рождении детей: меры поддержки белгородцев в период СВО

Как сообщила чиновница, в Белгородской области в 2023 году к уже существующим мерам поддержки были введены новые. К примеру, ежемесячная компенсация за аренду жилья в размере 10 или 15 тысяч рублей. Также была введена единовременная мера поддержки в размере 10 тысяч рублей при заселении.