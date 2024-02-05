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Published Сегодня, 07:59

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На поддержку белгородцев в период СВО в 2023 году направили более 1 млрд рублей

Аренда жилья и деньги при рождении детей: меры поддержки белгородцев в период СВО

5 февраля 2024, 07:59
Фото: 1MI

На поддержку белгородцев в период СВО в 2023 году направили более 1 млрд рублей

В ходе оперативного совещания региональный министр соцзащиты Елена Батанова рассказала о существующих и новых мерах поддержки, которые предусмотрены для жителей Белгородской области в период СВО. Всего на эти цели в прошлом году направили более 1 млрд рублей.
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СВО

Как сообщила чиновница, в Белгородской области в 2023 году к уже существующим мерам поддержки были введены новые. К примеру, ежемесячная компенсация за аренду жилья в размере 10 или 15 тысяч рублей. Также была введена единовременная мера поддержки в размере 10 тысяч рублей при заселении.

В двух муниципалитетах при рождении детей выплачивается единовременная поддержка в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого, белгородцы получают материальную помощь при крайних обстоятельствах (в связи с гибелью).

Батанова отметила, что всего на эти цели из областного бюджета в 2023 году направили более 1 млрд рублей. Также часть средств на финансовую помощь белгородцам выделили из федерального бюджета.

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#Белгородская область#Муниципалитеты#Федеральный бюджет#Аренда жилья#Областной бюджет#Материальная помощь#Белгород#Кристина Семенчук#СВО#Меры поддержки#Деньги при рождении детей
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