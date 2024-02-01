Выплаты увеличатся и не только: как изменится жизнь белгородцев с февраля

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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С 1 февраля выплаты и пособия будут проиндексированы на 7,4%. Изменения суммы коснётся маткапитала, единовременных пособий при рождении ребёнка, выплат ветеранам.
Материнский капитал на первого ребёнка составит 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Родители, которые оформили маткапитал на первого ребёнка, при рождении второго получат 202,6 тыс. рублей.
В феврале будет уточнён и дополнен перечень операций, на которые могут направляться специальные экономические меры. К примеру, допускается возможность блокировок денег и имущества. Эти меры могут применять не только на иностранных лиц, но и на российские юрлица с иностранным участием более 50%.
Помимо этого, ограничат приём ставок для участников азартной игры, в отношении которых применяют отдельные специальные экономические меры.
С нового месяца 2024 года банки обяжут бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. Так, по срочным вкладам проинформировать необходимо будет за пять дней до истечения срока.
Упростится процедура устранения пересечений границ населённых пунктов и территориальных зон с границами земельных участков. Реестровую ошибку должны будут устранить в течение месяца.
В России упростят порядок создания и деятельности добровольных пожарных подразделений. В законе будут определены права, обязанности и требования к добровольной пожарной охране.
В феврале будут введены понятия «атрибуты генерации» и «сертификат происхождения электрической энергии», что позволит создать отечественную систему сертификации низкоуглеродных источников электроэнергии.
Приняты дополнительные меры по защите государственной тайны. Теперь ФСБ сможет давать заключения о нецелесообразности доступа к ней.
Не допустить к гостайне могут человека и его родственников с иностранным гражданством или видом на жительство. Вместе с этим будет упрощён допуск к гостайне граждан, призванных на военную службу или сборы.
Работа провайдеров хостинга, не включённых в реестр Роскомнадзора, будет запрещена. Это позволит отсеять хостинг-компании, которые размещают противоправный контент.
Банки и микрокредитные организации в части сбора долгов с граждан смогут контролировать судебные приставы. Ранее приставы могли контролировать только деятельность профессиональных коллекторских организаций.
Кроме того, 24 февраля в России будут определены особенности досудебного обжалования решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Жалобы можно будет подавать через одноимённый портал в течение 30 дней после того, как заявитель узнал, что его права были нарушены. Жалобы должны будут рассмотреть в течение 15 рабочих дней. Такое обжалование станет обязательным для обращения в суд.