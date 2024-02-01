Выплаты увеличатся и не только: как изменится жизнь белгородцев с февраля

Кроме того, 24 февраля в России будут определены особенности досудебного обжалования решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Жалобы можно будет подавать через одноимённый портал в течение 30 дней после того, как заявитель узнал, что его права были нарушены. Жалобы должны будут рассмотреть в течение 15 рабочих дней. Такое обжалование станет обязательным для обращения в суд.