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Деньги

«Зарплата вырастет у 4,8 млн человек»: Госдума приняла закон о повышении МРОТ

16 ноября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Деньги

МРОТ в России увеличится до 19 242 рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. Показатель превысит 19 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГД. По прогнозам председателя Вячеслава Володина, зарплата должна вырасти у 4,8 млн человек.

В России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Показатель увеличится до 19 242 рублей. Соответствующий закон о повышении депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении.

Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января 2024 года. По прогнозам председателя Госдумы Вячеслава Володина, зарплата после повышения МРОТ должна вырасти у 4,8 млн человек. Помимо этого, от величины МРОТ зависит размер различных пособий.

Напомним, что прожиточный минимум на душу населения в Белгородской области в 2024 году составит 12 813 рублей. Показатель ранее признали одним из низких в России. Добавим, что для трудоспособных белгородцев прожиточный минимум составит 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей.

Прожиточный минимум в Белгородской области признали одним из самых низких в РФ
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#Общество#Прожиточный минимум#Россия#Мрот#Инна Рогова#Минимальный размер оплаты труда
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