«Зарплата вырастет у 4,8 млн человек»: Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Показатель увеличится до 19 242 рублей. Соответствующий закон о повышении депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении.
Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января 2024 года. По прогнозам председателя Госдумы Вячеслава Володина, зарплата после повышения МРОТ должна вырасти у 4,8 млн человек. Помимо этого, от величины МРОТ зависит размер различных пособий.
Напомним, что прожиточный минимум на душу населения в Белгородской области в 2024 году составит 12 813 рублей. Показатель ранее признали одним из низких в России. Добавим, что для трудоспособных белгородцев прожиточный минимум составит 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей.