«Зарплата вырастет у 4,8 млн человек»: Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Напомним, что прожиточный минимум на душу населения в Белгородской области в 2024 году составит 12 813 рублей. Показатель ранее признали одним из низких в России. Добавим, что для трудоспособных белгородцев прожиточный минимум составит 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей.