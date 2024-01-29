Когда белгородцам ждать детских выплат за январь? Соцфонд назвал даты

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Белгородцы досрочно получат январские выплаты на детей. Деньги жителям региона поступят 2 февраля. Это связано с тем, что единый день выплат выпадает на субботу.
2 февраля жителям области перечислят:
Часть выплат запланирована на более поздний срок. Так, 5 февраля белгородцам поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет. 7 февраля Соцфонд перечислит пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям.
Деньги жители получат на карты «Мир». Тем, кто получает выплаты через почту, деньги придут в период с 3 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что в регионе могут обновить меры поддержки семей по соцпаспортам. В частности, речь идёт об обязательной индексации всех возможных денежных выплат.