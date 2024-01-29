Когда белгородцам ждать детских выплат за январь? Соцфонд назвал даты

Часть выплат запланирована на более поздний срок. Так, 5 февраля белгородцам поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет. 7 февраля Соцфонд перечислит пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям.