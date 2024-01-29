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Published Сегодня, 06:59

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Выплаты

Когда белгородцам ждать детских выплат за январь? Соцфонд назвал даты

29 января 2024, 06:59
Фото: 1MI
Выплаты

Январские выплаты детских пособий белгородцы получат досрочно

Выплатить пособия жителям региона должны 2 февраля, ещё часть выплат поступит 5 и 7 февраля. Подробности сообщили в областном правительстве.

Белгородцы досрочно получат январские выплаты на детей. Деньги жителям региона поступят 2 февраля. Это связано с тем, что единый день выплат выпадает на субботу.

2 февраля жителям области перечислят:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,
  • соцподдержку, информацию о которой передали из соцзащиты,
  • пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года неработающим родителям,
  • ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.

Часть выплат запланирована на более поздний срок. Так, 5 февраля белгородцам поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет. 7 февраля Соцфонд перечислит пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям.

Деньги жители получат на карты «Мир». Тем, кто получает выплаты через почту, деньги придут в период с 3 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в регионе могут обновить меры поддержки семей по соцпаспортам. В частности, речь идёт об обязательной индексации всех возможных денежных выплат.

Соцпаспорта и меры поддержки белгородских семей вскоре могут изменить и расширить
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#Общество#Белгородская область#Индексация#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Детские пособия#Соцфонд
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