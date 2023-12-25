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В Соцфонде назвали сроки выплат пенсий и пособий за январь

В Соцфонде назвали сроки выплат пенсий и пособий за январь

25 декабря 2023, 17:35
Фото: 1MI
Досрочно выплаты получат пользователи карт кредитных организаций. Пенсии и пособия за январь придут россиянам до 28 декабря, пишет «Лента.ру».
Сюжет
Пенсии

Россияне досрочно получат пенсии и пособия за январь. Средства будут перечислены не позднее 28 декабря.

Известно, что до конца декабря будут перечислены детские выплаты, меры соцподдержки населения, выплаты военнослужащим, ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Также россияне получат ежемесячную денежную выплату, дополнительное материальное обеспечение, добровольное социальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и выплаты на уход за январь 2024 года.

Уточняется, что досрочно выплаты поступят пользователям карт кредитных организаций. Выплаты через почтовые отделения будут осуществляться в январе 2024 года по графику работы отделений. Выплата будет производиться с 3 по 24 января.

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#Общество#Белгородская область#Пенсии#Денежные выплаты#Пособия#Белгород#Алина Харина#Соцфонд
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