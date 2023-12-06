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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Средний размер пенсий у белгородских пенсионеров вырастет на 1625 рублей

У кого вырастут пенсии в 2024 году в Белгородской области

6 декабря 2023, 14:17
Фото: Midjourney

Средний размер пенсий у белгородских пенсионеров вырастет на 1625 рублей

Речь идёт о страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров. Также в 2024 году проиндексируют и социальные пенсии. Подробнее Бел.Ру сообщили в региональном отделении Соцфонда.
Сюжет
Пенсии

По информации ведомства, согласно федеральному закону 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам повысят на 7,5%.

С учётом уровня инфляции с 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 руб, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134,88 руб.

С 1 января следующего года размер страховой пенсии увеличится более чем у 353 тысяч получателей региона. Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров Белгородской области вырастет на 1625 руб.

В ведомстве отметили, что с 1 апреля 2024 года также планируется индексация социальных пенсий на 7,5%. Средний размер пенсии увеличится на 1032 ₽. Повышение коснётся более 51 тысячи граждан.

Всего на пенсионное обеспечение в области в 2023 году планируется направить 117 млрд рублей, а в 2024 году — 122 млрд рублей.

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#Белгородская область#Пенсии#Индексация#Инфляция#Эксклюзив#Федеральный закон#Белгород#Кристина Семенчук#Страховая пенсия#Социальные пенсии#Неработающие пенсионеры
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