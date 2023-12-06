У кого вырастут пенсии в 2024 году в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По информации ведомства, согласно федеральному закону 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам повысят на 7,5%.
С учётом уровня инфляции с 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 руб, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134,88 руб.
С 1 января следующего года размер страховой пенсии увеличится более чем у 353 тысяч получателей региона. Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров Белгородской области вырастет на 1625 руб.
В ведомстве отметили, что с 1 апреля 2024 года также планируется индексация социальных пенсий на 7,5%. Средний размер пенсии увеличится на 1032 ₽. Повышение коснётся более 51 тысячи граждан.
Всего на пенсионное обеспечение в области в 2023 году планируется направить 117 млрд рублей, а в 2024 году — 122 млрд рублей.