Распространяют ложь: никакой 13-й пенсии в России не предусмотрено

В отзыве также было отмечено, что средства для 13-й пенсии должны быть взяты из федерального бюджета. При его утверждении в 2024 году потребовалось бы выделение дополнительных средств, однако закон гласит, что подобные проекты должны быть внесены только при наличии заключения правительства РФ. В связи с этим законопроект не соответствует установленным требованиям.