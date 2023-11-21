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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

Белгородские пенсионеры не получат 13-ю пенсию и выплаты к Новому году

Распространяют ложь: никакой 13-й пенсии в России не предусмотрено

21 ноября 2023, 07:59
Фото: Midjourney

Белгородские пенсионеры не получат 13-ю пенсию и выплаты к Новому году

Об этом Бел.Ру сообщили в региональном отделении Соцфонда. Выплата 13-й пенсии законом не предусмотрена.

В Сети активно распространяют информацию, что пенсионеры в России получат 13-ю пенсию и иные дополнительные выплаты. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Белгородской области ответило на официальный запрос Бел.Ру. По информации ведомства, выплата 13-й пенсии законом не предусмотрена, а дополнительных выплат к Новому году, осуществляемых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, не установлено.

Мы также поинтересовались, по какому графику белгородцам будут выплачивать январскую пенсию. В ведомстве отметили, что выплата пенсий и других социальных выплат, включая их доставку, производится за текущий месяц. А график выплаты за январь 2024 года в настоящее время ещё не утверждён.

Напомним, законопроект о введении ежегодных дополнительных выплат всем пенсионерам перед их днём рождения ранее был представлен на рассмотрение вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым. Исходная идея заключалась в том, чтобы сумма дополнительной выплаты была равна стандартной пенсионной выплате, которую получает каждый человек.

Предварительно рассмотренный проект закона указывал на возможность финансирования этих дополнительных затрат из Фонда национального благосостояния. Однако Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов в своём решении указал на то, что законопроект не отвечает требованиям.

В отзыве также было отмечено, что средства для 13-й пенсии должны быть взяты из федерального бюджета. При его утверждении в 2024 году потребовалось бы выделение дополнительных средств, однако закон гласит, что подобные проекты должны быть внесены только при наличии заключения правительства РФ. В связи с этим законопроект не соответствует установленным требованиям.

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