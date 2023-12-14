Три индексации пенсии пройдёт: Путин заверил, что бояться роста тарифов ЖКХ не стоит

Глава государства также подчеркнул, что если семьи тратят больше определённой части своей доходов на коммунальные услуги, они имеют право на получение финансовой помощи, субсидий. Более того, платить банку комиссию за оплату этих услуг — некорректно. Владимир Путин объявил, что пожилые люди больше не будут обязаны вносить такую комиссию.