Три индексации пенсии пройдёт: Путин заверил, что бояться роста тарифов ЖКХ не стоит

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Глава государства также подчеркнул, что если семьи тратят больше определённой части своей доходов на коммунальные услуги, они имеют право на получение финансовой помощи, субсидий. Более того, платить банку комиссию за оплату этих услуг — некорректно. Владимир Путин объявил, что пожилые люди больше не будут обязаны вносить такую комиссию.
К тому же, президент заявил, что волноваться не о чем, потому что повышение тарифов произойдёт в июле 2024 года, а за это время «три индексации пенсии уже пройдёт».
Недавно Бел.Ру провело анализ цен на обслуживание от компании «Газпром» в период с 2024 по 2026 годы в Белгородской области и соседних регионах. Затем обратилась к представителям компании с запросом на разъяснения. В ответе заявили, что цены на услуги являются экономически обоснованными.