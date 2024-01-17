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Выплаты

Повышение затронет 20 млн человек: в феврале проиндексируют больше 40 выплат

17 января 2024, 15:13
Фото: Midjourney
Выплаты

В феврале в России повысят больше 40 выплат и пособий

Выплаты будут проиндексированы на 7,4%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на федеральное Министерство труда. В их числе — материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам.
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Выплаты

На 7,4% проиндексируют больше 40 выплат, пособий и компенсаций. В список вошли маткапитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком, выплата ветеранам и т. д. Повышение затронет более 20 млн россиян, цитирует «Российская газета» министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

После индексации размер материнского капитала на первого ребёнка составит 630,4 тыс. рублей, а на второго — 883 тыс. рублей.

С 1 февраля 2024 года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций. Индексация будет зависеть от фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В текущем году коэффициент составит 1,074. Проект постановления правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году» представлен на общественное обсуждение.

Пенсии повысили, маткапитал — тоже: что нужно знать белгородцам о выплатах
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#Общество#Белгородская область#Индексация#Материнский капитал#Выплаты#Пособия#Белгород#Алина Харина
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