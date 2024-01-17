Повышение затронет 20 млн человек: в феврале проиндексируют больше 40 выплат

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
На 7,4% проиндексируют больше 40 выплат, пособий и компенсаций. В список вошли маткапитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком, выплата ветеранам и т. д. Повышение затронет более 20 млн россиян, цитирует «Российская газета» министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.
После индексации размер материнского капитала на первого ребёнка составит 630,4 тыс. рублей, а на второго — 883 тыс. рублей.
С 1 февраля 2024 года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций. Индексация будет зависеть от фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В текущем году коэффициент составит 1,074. Проект постановления правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году» представлен на общественное обсуждение.