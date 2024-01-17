Повышение затронет 20 млн человек: в феврале проиндексируют больше 40 выплат

С 1 февраля 2024 года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций. Индексация будет зависеть от фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В текущем году коэффициент составит 1,074. Проект постановления правительства «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году» представлен на общественное обсуждение.