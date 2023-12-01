Белгородцы с 2024 года могут получать единое детское пособие по новым правилам

Вторая проблема, с которой столкнулись при назначении пособия, — фиктивная занятость. Получить деньги могут те, кто работает, и те, у кого есть основание этого не делать. Самозанятые считаются работающими, но среди них есть те, кто «имитирует трудовую деятельность ради права на пособие», считают в Федеральной налоговой службе. В связи с этим Минтруд предлагает считать самозанятость работой при минимальном доходе не менее двух МРОТ.