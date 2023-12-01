Белгородцы с 2024 года могут получать единое детское пособие по новым правилам

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:55
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует изменить правила начисления единого пособия для семей с детьми. Это пособие включает семь видов выплат.
Дело в том, что пособие повлекло за собой неожиданные последствия. Речь идёт в том числе об увеличении количества фиктивных разводов. Получившие ранее отказ на пособие супруги расторгают брак, а затем подают заявление во второй раз и получают одобрение. Такую картину, например, обнаружили в конце 2022 года в нескольких регионах Северного Кавказа. К фиктивным разводам люди прибегают для искусственного занижения доходов.
Для решения проблемы Минтруд хочет изменить порядок учёта алиментов в доходах разведённых супругов. Предлагается учитывать не заявленную сумму алиментов, а их норму по Семейному кодексу — минимум 25% дохода на одного ребёнка, приняв за доход величину МРОТ.
Вторая проблема, с которой столкнулись при назначении пособия, — фиктивная занятость. Получить деньги могут те, кто работает, и те, у кого есть основание этого не делать. Самозанятые считаются работающими, но среди них есть те, кто «имитирует трудовую деятельность ради права на пособие», считают в Федеральной налоговой службе. В связи с этим Минтруд предлагает считать самозанятость работой при минимальном доходе не менее двух МРОТ.
В то же время ведомство хочет включить доходы подростков в перечень неучитываемых при назначении пособия. Помимо этого, Минтруд готов не учитывать проценты по вкладам, открытые на опекаемых детей, а также выплаты по статусу «Мать-героиня», медалям и орденам «Родительская слава».