МРОТ в России проиндексируют на 18,5% с 2024 года

Помимо этого, с 1 апреля 2023 года увеличатся социальные пенсии вдобавок к индексации, прошедшей в июне 2022 года. Таким образом, рост социальных пенсий составит за год 13,5%. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии, пишет издание.