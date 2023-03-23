МРОТ в России проиндексируют на 18,5% с 2024 года

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
С 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В текущем году минимальный размер оплаты труда был проиндексирован на 6,3%. Сейчас он составляет 16 тыс. 242 рубля.
Помимо этого, с 1 апреля 2023 года увеличатся социальные пенсии вдобавок к индексации, прошедшей в июне 2022 года. Таким образом, рост социальных пенсий составит за год 13,5%. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии, пишет издание.
Напомним, что индексация социальных пенсий происходит ежегодно в апреле. Но в июне прошлого года их проиндексировали внепланово на 10% в связи с высокой инфляцией.