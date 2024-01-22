Соцпаспорта и меры поддержки белгородских семей вскоре могут изменить и расширить

Елена Батанова, министр соцзащиты Белгородской области, напомнила на сегодняшнем оперсовещании, что с 2019 года в рамках нацпрограммы «Демография» реализовывался проект «Большая белгородская семья», цели по которому, уточнила министр, в целом были достигнуты. Поэтому «хотелось бы сделать его перезагрузку» и назвать её «Большая белгородская семья. Вторая пятилетка». К следующей неделе подготовят подробный план мероприятий по вопросу.