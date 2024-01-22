Соцпаспорта и меры поддержки белгородских семей вскоре могут изменить и расширить

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Елена Батанова, министр соцзащиты Белгородской области, напомнила на сегодняшнем оперсовещании, что с 2019 года в рамках нацпрограммы «Демография» реализовывался проект «Большая белгородская семья», цели по которому, уточнила министр, в целом были достигнуты. Поэтому «хотелось бы сделать его перезагрузку» и назвать её «Большая белгородская семья. Вторая пятилетка». К следующей неделе подготовят подробный план мероприятий по вопросу.
Как объяснили, получится расширить основные меры поддержки семей с учётом возможностей соцкодекса и проведения обязательной индексации всех возможных денежных выплат. При этом и выдавать соцпаспорта, согласно проекту, смогут уже в виде нормативных документов, с утверждёнными формами и содержанием.
«Как мы видим, дорожная карта сегодня должна появиться в формате от рождения и до трудоустройства. Особенно в тех семьях и относительно тех детей, которые находятся в поле нашего внимания».
Елена Батанова, министр соцзащиты Белгородской области
Как особую категорию это затронет пострадавшие семьи, где имеются погибшие или раненые. А также социальные паспорта, которые жители области получают как участники СВО.
Напомним, что о предложении выдать соцпаспорта пострадавшим в ходе обстрелов семьям стало известно на прошлой неделе. К тому же, уровень господдержки назначат исходя из возникших в каждой из семей сложностей.