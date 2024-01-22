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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Многодетная семья

Соцпаспорта и меры поддержки белгородских семей вскоре могут изменить и расширить

22 января 2024, 10:34
Фото: 1MI
Многодетная семья

В Белгородской области предложили обновить меры поддержки семей по соцпаспортам

На сегодняшнем оперсовещании обсудили возможность перезагрузки проекта «Большая белгородская семья», чтобы расширить меры поддержки семей и увеличить денежные выплаты, а также предоставлять им соцпаспорта как нормативные документы. То же касается участников СВО и пострадавших при обстрелах семей.

Елена Батанова, министр соцзащиты Белгородской области, напомнила на сегодняшнем оперсовещании, что с 2019 года в рамках нацпрограммы «Демография» реализовывался проект «Большая белгородская семья», цели по которому, уточнила министр, в целом были достигнуты. Поэтому «хотелось бы сделать его перезагрузку» и назвать её «Большая белгородская семья. Вторая пятилетка». К следующей неделе подготовят подробный план мероприятий по вопросу.

Как объяснили, получится расширить основные меры поддержки семей с учётом возможностей соцкодекса и проведения обязательной индексации всех возможных денежных выплат. При этом и выдавать соцпаспорта, согласно проекту, смогут уже в виде нормативных документов, с утверждёнными формами и содержанием.

«Как мы видим, дорожная карта сегодня должна появиться в формате от рождения и до трудоустройства. Особенно в тех семьях и относительно тех детей, которые находятся в поле нашего внимания».
Елена Батанова, министр соцзащиты Белгородской области

Как особую категорию это затронет пострадавшие семьи, где имеются погибшие или раненые. А также социальные паспорта, которые жители области получают как участники СВО.

Напомним, что о предложении выдать соцпаспорта пострадавшим в ходе обстрелов семьям стало известно на прошлой неделе. К тому же, уровень господдержки назначат исходя из возникших в каждой из семей сложностей.

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