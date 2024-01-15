Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Пострадавшим от обстрелов белгородцам выдадут социальные паспорта

Пострадавшим от обстрелов белгородцам выдадут социальные паспорта

15 января 2024, 06:26
Фото: Midjourney
Это необходимо для оказания справедливой поддержки. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания.

По словам губернатора, за последние два года от обстрелов ВСУ пострадали различные семьи и уровень господдержки должен исходить из сложностей в каждой из них.

Особенности каждой семьи должны быть учтены. Есть пострадавшие многодетные семьи, есть семьи, где погибли кормильцы, есть семьи, где сильно пострадали маленькие дети. Понимаем, что процесс выздоровления и адаптации будет непростым и долгим. Исходя из этого, мы должны предусмотреть комплексную систему господдержки. Максимально исходя из сложностей каждой семьи.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что поддержка должна быть не формальной отпиской, а полезной и правильной, которая бы избегала несправедливых решений.

Ситуация крайне непростая, помощь реальную оказываем, но нужно процесс усиливать. Для этого нужен качественный анализ ситуации. Поэтому нужно через социальную паспортизацию семей пострадавших сделать анализ и выйти с предложениями.
Вячеслав Гладков
Пострадали три авто и один гараж: последствия обстрелов в Белгородском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
Раненные при обстрелах Белгорода дети получат статус пострадавших в ходе СВОСтало известно, как сейчас себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода детиНа выставке «Россия» в Москве поддержали пострадавший от обстрелов Белгород
#Белгородская область#Многодетные семьи#Господдержка#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Адаптация#Обстрелы#Выздоровление#Пострадавшие дети#Социальная паспортизация
Подпишитесь
Очное обучение или дистант? Белгородцы решат, в каком формате пройдёт новая четверть
Сегодня, 06:32
Город укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок
Сегодня, 06:28
Белгородка стала жертвой угроз после отказа принять некачественные работы по кровле
Вчера, 09:40
Следите за объявлениями и не пугайтесь: Гладков предупредил белгородцев
Сегодня, 06:36
Дроны-камикадзе, артиллерия и миномёты: из чего обстреляли Белгородскую область вчера
Вчера, 10:40