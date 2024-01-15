Пострадавшим от обстрелов белгородцам выдадут социальные паспорта

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
По словам губернатора, за последние два года от обстрелов ВСУ пострадали различные семьи и уровень господдержки должен исходить из сложностей в каждой из них.
Особенности каждой семьи должны быть учтены. Есть пострадавшие многодетные семьи, есть семьи, где погибли кормильцы, есть семьи, где сильно пострадали маленькие дети. Понимаем, что процесс выздоровления и адаптации будет непростым и долгим. Исходя из этого, мы должны предусмотреть комплексную систему господдержки. Максимально исходя из сложностей каждой семьи.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что поддержка должна быть не формальной отпиской, а полезной и правильной, которая бы избегала несправедливых решений.
Ситуация крайне непростая, помощь реальную оказываем, но нужно процесс усиливать. Для этого нужен качественный анализ ситуации. Поэтому нужно через социальную паспортизацию семей пострадавших сделать анализ и выйти с предложениями.
Вячеслав Гладков