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На выставке «Россия» в Москве поддержали пострадавший от обстрелов Белгород

На выставке «Россия» в Москве поддержали пострадавший от обстрелов Белгород

11 января 2024, 15:13
Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости
11 января на выставке-форуме прошёл день Белгородской области. Регион подвергается ежедневным обстрелам. Дирекция выставки, представители субъектов РФ и посетители решили поддержать Белгород тюльпанами и открытками в форме сердца.

Как сообщает «Дирекция выставки достижений „Россия“», 11 января на выставке-форуме «Россия» в Москве прошёл день Белгородской области. Посетители форума несли тюльпаны к стенду области и писали слова поддержки белгородцам. Цветок был выбран не случайно, тюльпан — это символ счастья и любви.

Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать всё, чтобы приблизить нас к победе.
Вячеслав Гладков

Напомним, что сегодня на Останкинской телебашне появилась надпись в поддержку белгородцев. На телевышке заметили такие слова: «Белгород, наши сердца — с вами».

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#Общество#Белгородская область#Выставка#Поддержка#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Выставка-форум
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