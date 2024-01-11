На выставке «Россия» в Москве поддержали пострадавший от обстрелов Белгород

Как сообщает «Дирекция выставки достижений „Россия“», 11 января на выставке-форуме «Россия» в Москве прошёл день Белгородской области. Посетители форума несли тюльпаны к стенду области и писали слова поддержки белгородцам. Цветок был выбран не случайно, тюльпан — это символ счастья и любви.