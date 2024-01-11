На выставке «Россия» в Москве поддержали пострадавший от обстрелов Белгород

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Как сообщает «Дирекция выставки достижений „Россия“», 11 января на выставке-форуме «Россия» в Москве прошёл день Белгородской области. Посетители форума несли тюльпаны к стенду области и писали слова поддержки белгородцам. Цветок был выбран не случайно, тюльпан — это символ счастья и любви.
Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать всё, чтобы приблизить нас к победе.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня на Останкинской телебашне появилась надпись в поддержку белгородцев. На телевышке заметили такие слова: «Белгород, наши сердца — с вами».