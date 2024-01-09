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Выставка «Россия» на ВДНХ собрала почти миллион гостей за несколько праздничных дней

Выставка «Россия» на ВДНХ собрала почти миллион гостей за несколько праздничных дней

9 января 2024, 15:07
Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости
С 3 по 8 января, в дни новогодних каникул, международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ собрала около миллиона посетителей.

Как сообщает gazeta.ru, успехи проходящей сейчас выставки прокомментировала Наталья Виртуозова, возглавляющая автономную некоммерческую организацию «Выставка достижений „Россия“. „Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!“ — подчеркнула Наталья Виртуозова.

Выставка «Россия» закрывалась на два дня по техническим причинам, а 3 января вновь заработала, представив гостям обновленные экспозиции. В первую очередь работники выставки подготовились к встрече маленьких посетителей. Так, в павильоне № 2 «СБЕР» для детей проводился мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма — ребята сами придумывали персонажей с уникальным характером, их диалоги, после чего создавали анимацию на особом мультстанке.

Одним из наиболее интересных событий выставки можно считать фестиваль «Русская зима» — организаторы позаботились о том, чтобы разработать его в лучших национальных традициях и образах сказок, которые демонстрируют общность народов нашей страны. Площадка конного клуба ВДНХ стала местом проведения игр, мастер-классов, диджей-сетов, музыкальных и акробатических выступлений, мультимедийного перформанса.

Помимо этого, на выставке проходят масштабные парады Дедов Морозов — шествия зимних волшебников со всей России.

5 января на ВДНХ прибыл четырехмиллионный посетитель. Им стала тулячка Дарья Молодцова, которой АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Минсельхоз РФ вручили сертификат на экскурсию в лучшие отечественные винодельни и виноградники. Также девушка с друзьями сможет побывать в турпоездке по Краснодарскому краю — в Краснодаре, Анапе, Сочи и Красной Поляне.

#Общество
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