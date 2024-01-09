Выставка «Россия» на ВДНХ собрала почти миллион гостей за несколько праздничных дней

Как сообщает gazeta.ru, успехи проходящей сейчас выставки прокомментировала Наталья Виртуозова, возглавляющая автономную некоммерческую организацию «Выставка достижений „Россия“. „Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!“ — подчеркнула Наталья Виртуозова.