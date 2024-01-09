Выставка «Россия» на ВДНХ собрала почти миллион гостей за несколько праздничных дней

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Как сообщает gazeta.ru, успехи проходящей сейчас выставки прокомментировала Наталья Виртуозова, возглавляющая автономную некоммерческую организацию «Выставка достижений „Россия“. „Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!“ — подчеркнула Наталья Виртуозова.
Выставка «Россия» закрывалась на два дня по техническим причинам, а 3 января вновь заработала, представив гостям обновленные экспозиции. В первую очередь работники выставки подготовились к встрече маленьких посетителей. Так, в павильоне № 2 «СБЕР» для детей проводился мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма — ребята сами придумывали персонажей с уникальным характером, их диалоги, после чего создавали анимацию на особом мультстанке.
Одним из наиболее интересных событий выставки можно считать фестиваль «Русская зима» — организаторы позаботились о том, чтобы разработать его в лучших национальных традициях и образах сказок, которые демонстрируют общность народов нашей страны. Площадка конного клуба ВДНХ стала местом проведения игр, мастер-классов, диджей-сетов, музыкальных и акробатических выступлений, мультимедийного перформанса.
Помимо этого, на выставке проходят масштабные парады Дедов Морозов — шествия зимних волшебников со всей России.
5 января на ВДНХ прибыл четырехмиллионный посетитель. Им стала тулячка Дарья Молодцова, которой АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Минсельхоз РФ вручили сертификат на экскурсию в лучшие отечественные винодельни и виноградники. Также девушка с друзьями сможет побывать в турпоездке по Краснодарскому краю — в Краснодаре, Анапе, Сочи и Красной Поляне.