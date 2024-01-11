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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Из презентации на выставке-форуме «Россия»

Гладков: «Война и мир всегда были в истории Белгородчины»

11 января 2024, 09:05
Фото: правительство Белгородской области
Из презентации на выставке-форуме «Россия»

Белгородский губернатор заявил о необходимости защитить регион и людей

11 января на выставке-форуме «Россия» проходит день Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков выступил на мероприятии. Он заявил о том, что необходимо защищать людей, экономику, регион и страну в целом.

Губернатор Вячеслав Гладков 11 января выступил на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Сегодня там проходит день Белгородской области. В ходе выступления глава региона заявил о необходимости защиты региона и людей.

По словам Гладкова, война и мир всегда были в истории Белгородчины, они шли бок о бок постоянно на протяжении многих столетий. Подобная ситуация происходит и сейчас. Именно поэтому нужно защищать регион.

И наша задача — в память о предках выйти из этой битвы победителями, с победой военной и экономической. Защитив людей, экономику, регион, страну. И я уверен, что мы этого добьёмся.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что губернатор привёз в Москву «сердце» Белгорода. Гладков рассказывал участникам выставки историю, как хирург Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко вместе со своими коллегами достала из груди военнослужащего неразорвавшийся боеприпас.

Гладков привёз в Москву «сердце» Белгорода
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#Общество#Белгородская область#Москва#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Выставка-форум#ВДНХ
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