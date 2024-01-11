Гладков: «Война и мир всегда были в истории Белгородчины»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Губернатор Вячеслав Гладков 11 января выступил на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Сегодня там проходит день Белгородской области. В ходе выступления глава региона заявил о необходимости защиты региона и людей.
По словам Гладкова, война и мир всегда были в истории Белгородчины, они шли бок о бок постоянно на протяжении многих столетий. Подобная ситуация происходит и сейчас. Именно поэтому нужно защищать регион.
И наша задача — в память о предках выйти из этой битвы победителями, с победой военной и экономической. Защитив людей, экономику, регион, страну. И я уверен, что мы этого добьёмся.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что губернатор привёз в Москву «сердце» Белгорода. Гладков рассказывал участникам выставки историю, как хирург Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко вместе со своими коллегами достала из груди военнослужащего неразорвавшийся боеприпас.