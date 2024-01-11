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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:41

День Белгородской области на выставке

Гладков привёз в Москву «сердце» Белгорода

11 января 2024, 06:32
Фото: ТГ-канал «ВДНХ. Россия. Белгородская область»
День Белгородской области на выставке
Сегодня, 11 января, на Международной выставке-форуме «Россия» состоится День Белгородской области под девизом «С неё начинается Родина». На форуме в этот день покажут презентации достижений субъекта РФ. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Старт мероприятия запланирован на 10:30. Гостям представят презентацию «Строим будущее. Там, где важен каждый», выступит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он расскажет о том, как хирург Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко вместе со своими коллегами достала из груди раненого бойца неразорвавшийся боеприпас, упомянет и физика Михаила Ладных — в прошлом году он вошёл в пятёрку лучших по стране.

В регионе активно развивается белгородская самооборона. В настоящий момент в её рядах состоит почти 6 тыс. человек разных профессий и возраста.

Белгородская область лидирует по стране по многим показателям социально-экономического развития: в сельском хозяйстве, металлургии, цифровизации, образовании, строительстве и в других отраслях.

В рамках деловой программы в 11:15 регион подпишет несколько важных соглашений. Так, компания «ЭФКО» поможет построить биотехнологический завод кормовых ферментов, а АО «Северсталь менеджмент» — реализовать проекты по комплексной системе очистки сточных вод и по увеличению объёмов добычи железной руды на Яковлевском горно-обогатительном комбинате. Кроме этого, будет подписан протокол Координационного совета в рамках соглашения с УК «Металлоинвест».

Отметим, что на Международной выставке-форуме «Россия» представляют важнейшие достижения 89 регионов, ведомств, корпораций и общественных организаций страны. Посетителей ждут деловая и образовательная программы, а также культурные мероприятия.

Михаил Мишустин ознакомился с экспозицией форума-выставки «Россия»
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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Выставка-форум#Александра Склярова#Хорошие новости#Достижения
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