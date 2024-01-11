Гладков привёз в Москву «сердце» Белгорода

Старт мероприятия запланирован на 10:30. Гостям представят презентацию «Строим будущее. Там, где важен каждый», выступит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он расскажет о том, как хирург Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко вместе со своими коллегами достала из груди раненого бойца неразорвавшийся боеприпас, упомянет и физика Михаила Ладных — в прошлом году он вошёл в пятёрку лучших по стране.