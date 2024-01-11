Гладков привёз в Москву «сердце» Белгорода

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Старт мероприятия запланирован на 10:30. Гостям представят презентацию «Строим будущее. Там, где важен каждый», выступит губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он расскажет о том, как хирург Валуйской ЦРБ Надежда Бондаренко вместе со своими коллегами достала из груди раненого бойца неразорвавшийся боеприпас, упомянет и физика Михаила Ладных — в прошлом году он вошёл в пятёрку лучших по стране.
В регионе активно развивается белгородская самооборона. В настоящий момент в её рядах состоит почти 6 тыс. человек разных профессий и возраста.
Белгородская область лидирует по стране по многим показателям социально-экономического развития: в сельском хозяйстве, металлургии, цифровизации, образовании, строительстве и в других отраслях.
В рамках деловой программы в 11:15 регион подпишет несколько важных соглашений. Так, компания «ЭФКО» поможет построить биотехнологический завод кормовых ферментов, а АО «Северсталь менеджмент» — реализовать проекты по комплексной системе очистки сточных вод и по увеличению объёмов добычи железной руды на Яковлевском горно-обогатительном комбинате. Кроме этого, будет подписан протокол Координационного совета в рамках соглашения с УК «Металлоинвест».
Отметим, что на Международной выставке-форуме «Россия» представляют важнейшие достижения 89 регионов, ведомств, корпораций и общественных организаций страны. Посетителей ждут деловая и образовательная программы, а также культурные мероприятия.