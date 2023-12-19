На выставке «Россия» трехмиллионному посетителю подарили открытку от Владимира Путина

Получив подарок, супруги направились в павильон № 15, где специально для них была проведена экскурсия «Строим будущее / Россия в движении». Здесь семье вручили сертификат на путешествие на космодром Восточный. Подарок подготовили АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Минстрой. Сертификат компенсирует стоимость билетов и проживания во время поездки.