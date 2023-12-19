Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:52

Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

На выставке «Россия» трехмиллионному посетителю подарили открытку от Владимира Путина

На выставке «Россия» трехмиллионному посетителю подарили открытку от Владимира Путина

19 декабря 2023, 18:52
Фото: russia.riamediabank.ru
19 декабря трехмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» — жителю Барнаула Алексею Козыреву — вручили открытку с поздравлением и подписью российского президента Владимира Путина. Сообщается, что гость прибыл на выставку вместе с супругой.

Глава государства поставил подпись на открытке при посещении выставки «Россия» в минувшее воскресенье в павильоне № 75 московской ВДНХ.

«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — заявил Алексей Козырев. Об этом информирует ria.ru.

Получив подарок, супруги направились в павильон № 15, где специально для них была проведена экскурсия «Строим будущее / Россия в движении». Здесь семье вручили сертификат на путешествие на космодром Восточный. Подарок подготовили АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Минстрой. Сертификат компенсирует стоимость билетов и проживания во время поездки.

О том, что космодром Восточный входит в число красивейших объектов, возведенных на территории Российской Федерации, напомнили представители Минстроя, присоединившись к поздравлениям трехмиллионного гостя мероприятия.

Ранее жителю Казани Марату Сабитову, ставшему 2 декабря двухмиллионным гостем выставки «Россия», вручили сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А гостье из Пензы Светлане Сулеймановой, миллионному посетителю выставки, 15 ноября подарили билеты на балет «Щелкунчик» для всей семьи с посещением российской столицы.

#Общество
Подпишитесь
История проблемного детсада под Белгородом дошла до генпрокуратуры
Сегодня, 09:24
Игорь Маковский: «За 22 месяца мы не потеряли ни одного работника в приграничье»
Сегодня, 14:33
Налоговая служба «потеряла» машину бывшего депутата горсовета Белгорода
Сегодня, 11:27
Дорого и не достать: сколько стоят яйца у белгородских производителей?
Сегодня, 14:11
«Меня подставили!»: Халаимов объяснил скандал со своими турфирмами
Сегодня, 12:36
Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году
Сегодня, 15:02