На выставке «Россия» трехмиллионному посетителю подарили открытку от Владимира Путина

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Глава государства поставил подпись на открытке при посещении выставки «Россия» в минувшее воскресенье в павильоне № 75 московской ВДНХ.
«Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — заявил Алексей Козырев. Об этом информирует ria.ru.
Получив подарок, супруги направились в павильон № 15, где специально для них была проведена экскурсия «Строим будущее / Россия в движении». Здесь семье вручили сертификат на путешествие на космодром Восточный. Подарок подготовили АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Минстрой. Сертификат компенсирует стоимость билетов и проживания во время поездки.
О том, что космодром Восточный входит в число красивейших объектов, возведенных на территории Российской Федерации, напомнили представители Минстроя, присоединившись к поздравлениям трехмиллионного гостя мероприятия.
Ранее жителю Казани Марату Сабитову, ставшему 2 декабря двухмиллионным гостем выставки «Россия», вручили сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А гостье из Пензы Светлане Сулеймановой, миллионному посетителю выставки, 15 ноября подарили билеты на балет «Щелкунчик» для всей семьи с посещением российской столицы.