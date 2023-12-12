Опрос: 90% посетителей выставки «Россия» получили новые знания

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Как пишет ria.ru, на площадке международной выставки-форума «Россия» заработала открытая Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) площадка, где для обсуждения происходящего на выставке и в стране в целом собираются политологи, социологи и аналитики.
Согласно комментарию Груздева, в течение трех недель, пока шла выставка, студенты ВШЭ предлагали ее гостям заполнить анкеты. По его словам, практически все посетители, которым предлагали пройти анкетирование, отреагировали на это положительно.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также обращает внимание на то, что выставка «Россия» пробудила у аудитории любовь к Родине, так как множество граждан отмечали наполняющий их патриотизм, единение нации.
Число женщин, принявших участие в анкетировании, превысило количество мужчин, 65% опрошенных — женщины.
Груздев подчеркнул, что больше половины посетителей высоко оценили выставку, объяснив это тем, что реальное впечатление от нее превзошло ожидание. Таким мнением делились по большей части представительницы прекрасного пола.
Гостей выставки также спрашивали, какое будущее ждет российскую молодежь, и 93% респондентов заявили, что в России для молодого поколения открыты все пути самореализации. Согласно статистике собранных мнений, содержание выставки очень понравилось 85% опрошенных граждан, а 87% высоко оценило качество мероприятий выставки.
На презентацию исследования прибыл политолог Евгений Минченко, который заявил, что международная выставка-форум «Россия», так же как и ВДНХ, имеет свою традицию подведения итогов. Он озвучил мнение, что такая выставка помогает россиянам оценить достижения своей страны на уровне регионов и развития промышленности, и сейчас люди видят, что их Родина крепко стоит на ногах, за что и испытывают гордость.
В совместном исследовании ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР приняли участие 1293 гостя международной выставки-форума «Россия».