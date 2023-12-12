Опрос: 90% посетителей выставки «Россия» получили новые знания

На презентацию исследования прибыл политолог Евгений Минченко, который заявил, что международная выставка-форум «Россия», так же как и ВДНХ, имеет свою традицию подведения итогов. Он озвучил мнение, что такая выставка помогает россиянам оценить достижения своей страны на уровне регионов и развития промышленности, и сейчас люди видят, что их Родина крепко стоит на ногах, за что и испытывают гордость.