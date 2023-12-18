Михаил Мишустин ознакомился с экспозицией форума-выставки «Россия»

Слоган Челябинской области — «Все начинается с человека и его мечты». Информация о промышленном потенциале и достижениях в области науки и технологий, культуры и сельского хозяйства размещена на специальных макетах. На стенде уделено внимание и проектах, реализация которых запланирована на ближайшее будущее.