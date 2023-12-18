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Updated Сегодня, 13:05

Михаил Мишустин ознакомился с экспозицией форума-выставки «Россия»

Михаил Мишустин ознакомился с экспозицией форума-выставки «Россия»

18 декабря 2023, 13:05
Фото: 1MI
Премьер-министр России Михаил Мишустин и главы правительств из других стран СНГ ознакомились с историей и достижениями российских регионов на выставке-форуме «Россия».

Развитие Свердловской области представлено через призму промышленности. На стенде отражены достижения региона со времен Демидовских заводов до сегодняшнего дня. Также гости ознакомились с будущими научно-техническими проектами, которые будут реализовываться в регионе, пишет tass.ru.

Слоган Челябинской области — «Все начинается с человека и его мечты». Информация о промышленном потенциале и достижениях в области науки и технологий, культуры и сельского хозяйства размещена на специальных макетах. На стенде уделено внимание и проектах, реализация которых запланирована на ближайшее будущее.

Санкт-Петербург представил свою историю в формате «Петербургского кинотеатра». Российский премьер-министр и главы правительств стран СНГ узнали о специфическом характере Северной столицы, о ключевых событиях истории города, его научном и инновационном потенциале.

Далее делегация проследовала к стенду Ленобласти. Промышленные достижения, а также туризм и логистика привлекают внимание. Основные объекты показаны на специальном игровом столе. Среди них — замок в Выборге, порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений и курорт «Игора».

Форум-выставку «Россия» можно посетить до 12 апреля 2024 года. Здесь собраны главные достижения страны в различных экономических отраслях. Экспозиция размещена в павильонах ВДНХ.

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