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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Белгород

«Наши сердца — с вами»: как белгородцев поддержали в Москве

11 января 2024, 10:33
Фото: 1MI
Белгород

На Останкинской телебашне появились слова в поддержку белгородцев

На Останкинской телебашне появились слова в поддержку Белгорода. 11 января в столице на выставке-форуме «Россия» проходит день Белгородской области.

На Останкинской телебашне в Москве 11 января появилась надпись в поддержку белгородцев. На телевышке заметили надпись «Белгород, наши сердца — с вами».

Сегодня, 11 января, на выставке-форуме «Россия» в столице проходит день Белгородской области. На мероприятии выступал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона заявил о необходимости защитить людей, область и страну вместе с экономикой. В своём выступлении он отметил, что война и мир всегда были в истории Белгородчины, и такая же ситуация происходит и сейчас.

Тем временем поддержку региону оказывают местные жители, россияне из других областей, а также граждане Сербии. Шахтёр из Губкина своими руками вылепил надпись «Белгород, мы с тобой» на снежной фигуре. В Белграде же, столице Сербии, появился мурал в память погибших при обстреле Белгорода.

Надпись на Останкинской телебашнеНадпись на Останкинской телебашне
Надпись на Останкинской телебашне
Фото: соцсети
Гладков: «Война и мир всегда были в истории Белгородчины»
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#Общество#Белгородская область#Москва#Фотофакт#Россия#Белгород#Наталья Корявых#Выставка-форум#Останкинская телебашня
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