«Наши сердца — с вами»: как белгородцев поддержали в Москве

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На Останкинской телебашне в Москве 11 января появилась надпись в поддержку белгородцев. На телевышке заметили надпись «Белгород, наши сердца — с вами».
Сегодня, 11 января, на выставке-форуме «Россия» в столице проходит день Белгородской области. На мероприятии выступал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона заявил о необходимости защитить людей, область и страну вместе с экономикой. В своём выступлении он отметил, что война и мир всегда были в истории Белгородчины, и такая же ситуация происходит и сейчас.
Тем временем поддержку региону оказывают местные жители, россияне из других областей, а также граждане Сербии. Шахтёр из Губкина своими руками вылепил надпись «Белгород, мы с тобой» на снежной фигуре. В Белграде же, столице Сербии, появился мурал в память погибших при обстреле Белгорода.