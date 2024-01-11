«Наши сердца — с вами»: как белгородцев поддержали в Москве

Сегодня, 11 января, на выставке-форуме «Россия» в столице проходит день Белгородской области. На мероприятии выступал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона заявил о необходимости защитить людей, область и страну вместе с экономикой. В своём выступлении он отметил, что война и мир всегда были в истории Белгородчины, и такая же ситуация происходит и сейчас.