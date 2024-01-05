Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Плакат в поддержку Белгорода

Сербы поддержали белгородцев, пострадавших в результате трагедии 30 декабря

5 января 2024, 10:18
Фото: Bel.ru
Плакат в поддержку Белгорода

На баскетбольном матче в Сербии почтили память жителей Белгорода

В Сети появились фото и видео с баскетбольного матча в Сербии, где на трибунах развернули плакат в поддержку Белгорода.

Во время баскетбольного матча между «Црвена Звезда» и «Партизан» в Сербии на трибунах развернули плакат «Белгород, мы с тобой!». Фото и видео распространили в российских Telegram-каналах и СМИ.

Напомним, во многих городах России в новогоднюю ночь были отменены праздничные мероприятия и появились стихийные мемориалы в память жертв теракта в центре Белгорода 30 декабря. Россияне несли цветы и игрушки к мемориалам в том числе в Воронеже, Старом Осколе и Волгограде. В Белгороде места памяти появились везде, где были прилёты в день трагедии.

Плакат в поддержку Белгорода
Видео: Bel.ru
Читайте также:
Воронеж и Волгоград: где появились мемориалы в память о погибших белгородцахПогибших и раненых в результате массированного обстрела Белгорода стало большеПосле произошедшей в Белгороде трагедии автобусы будут ездить по-другому
#Видео#Общество#Белгородская область#Игрушки#Трагедия#Поддержка#Баскетбол#Сербия#Теракт#Белгород#Екатерина Никулина#Партизан#Обстрел ВСУ#Мемориалы#Обстрел Белгорода 30 декабря#Црвена Звезда
Подпишитесь
92 квартиры пострадали в Белгороде в результате ночного обстрела
Сегодня, 08:40
От адвокатов до депутатов: самые громкие задержания 2023 года
Сегодня, 08:00
Новая схема мошенничества: белгородцы получают сообщения с фейков своих руководителей
Сегодня, 07:20
Над Белгородом сбили 10 ракет: есть последствия и пострадавшие
Вчера, 21:31
Раненому в результате ночного обстрела жителю Белгорода сделали операцию
Сегодня, 06:20
Как выглядит Белгород после обстрелов ВСУ
Вчера, 17:34