Сербы поддержали белгородцев, пострадавших в результате трагедии 30 декабря

Напомним, во многих городах России в новогоднюю ночь были отменены праздничные мероприятия и появились стихийные мемориалы в память жертв теракта в центре Белгорода 30 декабря. Россияне несли цветы и игрушки к мемориалам в том числе в Воронеже, Старом Осколе и Волгограде. В Белгороде места памяти появились везде, где были прилёты в день трагедии.