Раненные при обстрелах Белгорода дети получат статус пострадавших в ходе СВО

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
По словам Марии Львовой-Беловой, все дети, пострадавшие при обстреле 30 декабря, получат комплексную медицинскую и психологическую помощь.
Впереди много адресной, индивидуальной работы: протезирование, реабилитация и восстановление как физическое, так и психологическое. Поможем с привлечением специалистов. Важно минимизировать последствия для здоровья и психики детей.
Написала Мария Львова-Белова
Львова-Белова уточнила, что раненные при обстреле Белгороде дети получат статус пострадавших в ходе СВО и федеральную поддержку, помимо региональных выплат.
Помимо этого, детский омбудсмен сообщила, что детская областная больница в Белгороде получит современный аппарат для заживления ран. Оборудование позволит ускорить процесс выздоровления.
Напомним, что указ о поддержке семей с детьми, пострадавших из-за агрессии со стороны Украины, подписал президент Владимир Путин. Семьям пострадавших детей с 1 января 2024 года выплатят по 100 тыс. рублей.