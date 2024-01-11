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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Раненные при обстрелах Белгорода дети получат статус пострадавших в ходе СВО

Раненные при обстрелах Белгорода дети получат статус пострадавших в ходе СВО

11 января 2024, 18:23
Фото: Midjourney
Сегодня губернатор Вячеслав Гладков вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой навестили детей, которые пострадали при обстреле 30 декабря. Как уточнила в своём Telegram-канале Львова-Белова, пострадавшие дети получат федеральные выплаты.
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Дети

По словам Марии Львовой-Беловой, все дети, пострадавшие при обстреле 30 декабря, получат комплексную медицинскую и психологическую помощь.

Впереди много адресной, индивидуальной работы: протезирование, реабилитация и восстановление как физическое, так и психологическое. Поможем с привлечением специалистов. Важно минимизировать последствия для здоровья и психики детей.
Написала Мария Львова-Белова

Львова-Белова уточнила, что раненные при обстреле Белгороде дети получат статус пострадавших в ходе СВО и федеральную поддержку, помимо региональных выплат.

Помимо этого, детский омбудсмен сообщила, что детская областная больница в Белгороде получит современный аппарат для заживления ран. Оборудование позволит ускорить процесс выздоровления.

Напомним, что указ о поддержке семей с детьми, пострадавших из-за агрессии со стороны Украины, подписал президент Владимир Путин. Семьям пострадавших детей с 1 января 2024 года выплатят по 100 тыс. рублей.

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Стало известно, как сейчас себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода дети
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