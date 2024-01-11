Раненные при обстрелах Белгорода дети получат статус пострадавших в ходе СВО

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой навестили детей, которые пострадали при обстреле 30 декабря. Как уточнила в своём Telegram-канале Львова-Белова, пострадавшие дети получат федеральные выплаты.

Сюжет Дети