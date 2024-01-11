Стало известно, как сейчас себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода дети

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, как себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода 30 декабря девочки. Они проходят лечение в Российской детской клинической больнице в Москве. Глава региона навестил их вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.
Как заявил Гладков, особо страшный случай произошёл с восьмимесячной девочкой — она потеряла ножку. Сейчас малышка находится в отделении травматологии и ортопедии. О ней заботятся дядя и медперсонал.
Большой молодец дядя малышки — проводит с ней много времени, занимается, а ему в свою очередь очень помогают медсёстры.
Вячеслав Гладков
13-летняя Соня лежит в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии. Врачи оценивают динамику как положительную.
Состояние ещё двух девочек оценивается как средней степени тяжести. У 17-летней Ани осколок прошёл в трёх миллиметрах от сердца, но жизни девушки ничего больше не угрожает.
Юная белгородка занимается танцами. Она расстроена, что не сможет встретить юбилей коллектива в кругу друзей. Врачи предполагают, что она восстановится через 2-3 месяца. Другая пациентка больницы попросила привезти ей книг, добавил губернатор.
Глава региона пообещал оказать помощь каждой пострадавшей девочке. Общих решений нет. По каждой ситуации их будут принимать отдельно.
Знаю, что за этих детей переживает вся страна, и мы сделаем всё возможное, чтобы они выздоровели, прошли необходимую реабилитацию и побыстрее вернулись к нормальной мирной жизни.
Вячеслав Гладков
Как уточнила в своём Telegram-канале Мария Львова-Белова, по новому указу пострадавшие белгородские дети получат статус пострадавших в ходе СВО и федеральную поддержку, помимо региональных выплат.
Накануне Бел.Ру отдельно писало про малышку, которая потеряла ножку в результате обстрела. Как сообщалось, при правильном лечении в будущем девочка может начать носить протез.