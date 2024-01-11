Стало известно, как сейчас себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода дети

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, как себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода 30 декабря девочки. Они проходят лечение в Российской детской клинической больнице в Москве. Глава региона навестил их вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.